Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выбрала непоследовательный подход к регулированию криптовалютной индустрии. Об этом заявил глава Ripple Брэд Гарлингхаус на конференции Collision в Торонто.

A packed day at @CollisionHQ – starting w/ @ShenLucinda covering all things crypto winter, culture, hiring and Ripple’s new Toronto Eng Hub, and ending w/ @glichfield getting into the weeds on how the crypto industry and regulators can work together on sensible, clear policies. pic.twitter.com/IVMnJ0oS5o