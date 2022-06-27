Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании криптовалют
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Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании криптовалют

Брэд Гарлингхаус обвинил SEC в «непоследовательном» регулировании криптовалют


Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выбрала непоследовательный подход к регулированию криптовалютной индустрии. Об этом заявил глава Ripple Брэд Гарлингхаус на конференции Collision в Торонто.



CEO компании напомнил, что в декабре 2020 года SEC обвинила Ripple в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде XRP. По его мнению, непоследовательным действием регулятора стало одобрение листинга Coinbase на Nasdaq в апреле 2021 года, хотя биткоин-биржа «торговала токеном».


«[…] они разрешили Coinbase выйти на биржу, хотя Coinbase не является зарегистрированным брокер-дилером. Здесь есть некоторые противоречия в том, что в рамках своей организации правая рука SEC не знает, что делает левая», — пояснил Гарлингхаус.


После подачи иска SEC к Ripple Coinbase заявила, что остановит торги XRP для пользователей во всех обслуживаемых регионах. Позднее у Комиссии все-таки появились претензии к бирже, но по другому поводу — регулятор предупредил компанию о судебном преследовании из-за криптосберегательных счетов Lend.


Тогда Гарлингхаус поддержал Coinbase и заявил, что SEC «продолжает войну против криптовалют».


В ходе конференции глава Ripple отметил, что Комиссия «вместо работы над созданием четкого регулирования» использует принудительный подход. По его словам, это «задушило инновации в Соединенных Штатах».


«Я не думаю, что [криптовалюты] — это Дикий Запад. Криптовалюты, безусловно, являются волатильным классом активов [...]. Все классы активов обладают определенной волатильностью, и я не считаю, что задача регулятора — определять, как потребители и бизнес должны получать доступ к ней», — добавил Гарлингхаус.



В сентябре 2021 года председатель SEC Гэри Генслер сравнил криптовалюты со «Свободной банковской эрой» с 1837 по 1863 годы. Позднее он повторил эту мысль и заявил о важности регулирования индустрии.


Гарлингхаус не впервые критикует SEC. Осенью 2021 года он обвинил Комиссию в отказе предоставить четкие правовые нормы для отрасли.


Напомним, в мае 2022 года CEO Ripple заявил о желании участников криптоиндустрии поступать правильно с точки зрения регулирования и необходимости прозрачной нормативной базы.

# Экономика sec, брэд гарлингхаус, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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