Бузова нежно поздравила сестру, а Стужук сошла с ума из-за разрыва с любимым. Соцсети звезд
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Бузова нежно поздравила сестру, а Стужук сошла с ума из-за разрыва с любимым. Соцсети звезд

Бузова нежно поздравила сестру, а Стужук сошла с ума из-за разрыва с любимым. Соцсети звезд

Долгое время ходили слухи, что между Ольгой и Анной напряженные отношения. Однако недавно девушкам все же удалось выстроить дружеское общение. Теперь родственницы говорят друг о друге только с теплотой.

Ольга Бузова отмечает семейный праздник. Сегодня у ее младшей сестры день рождения. В честь 34-летия Анны исполнительница хита «Мало половин» поделилась серией архивных фото. На снимках артистка запечатлена вместе с родственницей, когда они были детьми.

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«Три года назад мы впервые попали в Поленово и влюбились навсегда. С тех пор были в этих заповедных местах много раз. И вот теперь у нас есть прекрасный участок в Тульской области в очень красивом месте — Велегож Вилладж», — написала она в личном блоге.

А вот у 27-летней Софии Стужук развернулась личная драма. На днях блогер рассталась с бойфрендом, которого тщательно скрывала от публики.

«От этого всего, от стресса, еще и обрушенного на меня негатива (отчасти заслуженного, только кто б тогда был в состоянии понять) у меня правда поехала кукуха. Истерики, слезы, мои приступы, панические атаки. Я чувствовал себя так ущербно от этого всего. Я буквально переложила ответственность за мое счастье на плечи другого человека. Опору вместо себя, вложила в него. Вот и сижу у разбитого корыта…» — негодует девушка.

Она также опубликовала ролик, в котором показала, как выглядит ее уже бывший возлюбленный. Романтические кадры сменялись рыдающим лицом Софии. Блогер призналась: инициатором разрыва стал мужчина.

«Второй раз в жизни разрешила себе полюбить. Так сильно. И, казалось, взаимно. Именно в эту минуту кажется, что больше никогда не смогу…. 8 месяцев, отношения на расстоянии. <…> Я не понимаю, как можно расставаться со словами «Я люблю тебя очень сильно и, возможно, буду жалеть об этом всю жизнь». Вообще не понимаю, как можно расставаться, когда любишь, если любишь. Но у меня так не было никогда. Так больно…» — пишет она.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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