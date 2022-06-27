Члены экологического комитета Госдумы провели выездное заседание на ВСЖД
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Члены экологического комитета Госдумы провели выездное заседание на ВСЖД

Члены экологического комитета Госдумы провели выездное заседание на ВСЖД

В ходе второго дня рабочего визита в Иркутскую область члены комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды во главе с председателем Дмитрием Кобылкиным провели выездное заседание на Восточно-Сибирской железной дороге. Депутаты, губернатор региона Игорь Кобзев, представители ОАО «РЖД» посетили объекты строительства и реконструкции БАМа и Транссиба. Участники заседания обсудили меры, направленные на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при модернизации железной дороги, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, компания является стратегическим партнером региона. В августе 2020 года между ОАО «РЖД» и Иркутской областью заключён меморандум о сотрудничестве. В нём отражены мероприятия по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, а также сотрудничество в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Кроме того, был разработан план дополнительных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории на период с 2020 по 2024 год.

Сейчас идут строительно-монтажные работы на 16 объектах железной дороги, которые входят в центральную экологическую зону. Передвижные лаборатории Центра охраны окружающей среды ВСЖД в автоматическом режиме следят за состоянием воздуха, вибрационными изменениями, а также состоянием поверхностных вод и почвенного покрова.

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По материалам: irk

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