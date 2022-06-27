День 27 июня в истории

День молодежи.

Установлен распоряжением Президента РФ от 24 июня 1993 года. Он заменил собой День советской молодежи, который отмечали в последнее воскресенье июня.

В России проживают свыше 21 миллиона человек в возрасте 10-24 лет, т.е. молодежь составляет почти 15% от всего населения страны.

День микро-, малых и средних предприятий.

Памятный день ООН, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2017 году.

По существующей классификации, к микропредприятиям относятся организации с годовым оборотом менее двух миллионов евро и числом работников до 10 человек; малое предприятие — годовой оборот менее 10 миллионов евро, число работников — до 50 человек, среднее предприятие — годовой оборот менее 50 миллионов евро; число работников — до 250 человек.

По данным Международного агентства по малым предприятиям, к категории микро-, малых и средних предприятий относятся порядка 90% всех предприятий. На них работают порядка 70% трудоспособного населения.

Всемирный день рыболовства.

Праздник установлен на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, которая прошла в июле 1984 года в Риме.

27 лет назад (1995) было подписано постановление Правительства Москвы об установке памятника «В ознаменование 300-летия Российского флота».

С инициативой установки в столице монумента к юбилею российского флота выступили военные моряки. Работы по его созданию на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала недалеко от кондитерской фабрики «Красный Октябрь» начались осенью 1996 года.

Памятник, работы скульптора Зураб Церетели, представляет собой 18-метровую фигуру Петра I, стоящего на палубе корабля и держащего в одной руке свиток, в другой — штурвал. Высота монумента составляет 98 метров, а вес — более 2 тысяч тонн. Это один из самых высоких памятников в России.

5 сентября 1997 года во время торжеств, посвященных 850-летию Москвы, монумент «В ознаменование 300-летия Российского флота» был торжественно открыт.

54 года назад (1968) в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) прошел первый праздник выпускников «Алые паруса».

Праздник, который начался в 11 часов вечера, проходил в акватории Невы между Кировским и Дворцовыми мостами. Выпускники, а их собралось более 25 тысяч человек, расположились на Дворцовой набережной, на мостах и на стрелке Васильевского острова. Кульминацией мероприятия стало постановка повести-феерии «Алые паруса» Александра Грина.

Праздник настолько понравились горожанам, что было решено сделать его ежегодным. К сожалению, в 1979 года по «соображениям безопасности» он был закрыт. Традиция была возрождена в 2005 году.

«Алые паруса» занесены в реестр туристических событий всего мира. Рекомендации к его посещению выдают в 20 европейских государствах.

81 год назад (1941) был выпущен первый тираж агитационных плакатов «Окна ТАСС».

На пятый день Великой Отечественной войны Телеграфное агентство Советского Союза (ныне ИТАР-ТАСС) выпустило плакаты антифашистского, патриотического и героического содержания — «Окна ТАСС». Первые плакаты были вывешены в витрине художественной мастерской в доме № 20 на Кузнецком Мосту и расклеены на улицах Москвы.

Над «Окнами ТАСС» работали более 120 художников и свыше 80 литератора. Иллюстративный цех возглавляли знаменитые Кукрыниксы (художники-графики Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов). Над созданием плакатов также работали Борис Ефимов, Михаил Черемных, Николай Радлов и др. Злободневные стихи писали Демьян Бедный, Василий Лебедев-Кумач, Самуил Маршак, Сергей Михалков, Осип Брик и др.

За годы войны вышло порядка 1,5 тысячи плакатов «Окна ТАСС» общим тиражом около 15 миллионов экземпляров.

90 лет назад (1932) Уральский областной исполком при­нял постановление об организации в Свердловске (ныне Екатеринбург) Уральского отделения Академии наук СССР (ныне РАН).

В его состав вошли три института: химический, геофизический и геохимический. Возглавил Уральское отделение Академии наук СССР академик Александр Евгеньевич Ферсман.

Сегодня УрО РАН — многоотраслевой научно-исследовательский комплекс, в который входят порядка 40 институтов, крупнейшая в регионе научная библиотека, конструкторско-технологические и инженерные центры. Академические научные центры расположены в Екатеринбурге, Сыктывкаре, Ижевске, Перми, Челябинске, Архангельске и Оренбурге. В них работают более 3 тысяч научных работников, из них 673 доктора и свыше 1800 кандидатов наук.

112 лет назад (1910) III Государственная дума приняла Столыпинское аграрное законодательство.

В конце XIX века русское крестьянство находилось в бедственном положении. Огромные налоги и непосильные выкупные платежи приводили многие хозяйства к разорению, что для аграрной России (87% населения являлись крестьянами) было практически катастрофой.

Совет министров приступил к выработке мер по реформированию аграрного сектора страны. В 1906 года был разработан проект Указа «О дополнениях некоторых положений закона, которые касаются сельского землепользования и землеустройства». Ряд положений этого указа легли в основу аграрного законодательства Петра Столыпина. Законопроект о новом землеустройстве был одобрен Думой 27 июня 1910 года и утвержден императором.

В ходе аграрной реформы началось разделение общин, а крестьяне, которые хотели и умели работать, получили возможность приобретать земельные наделы, а также увеличивать их площади и получать большую прибыль.

117 лет назад (1905) началось восстание на броненосце «Потёмкин».

Оно стало первым массовым революционным мятежом в российских вооруженных силах.

Бунт на корабле, стоявшем на рейде недалеко от Одессы, вспыхнул из-за испорченного мяса, которое было приготовлено на обед. При попытке командования броненосца восстановить порядок матросы взялись за оружие. Во время перестрелки были убиты несколько офицеров из командования «Потёмкина», остальные — арестованы. Захватив корабль, команда избрала судовую комиссию, которую возглавил матрос Афанасий Матюшенко.

Восьмого июля восстание на броненосце «Потемкин» было подавлено.

268 лет назад (1754) императрица Елизавета Петровна утвердила проект Зимнего дворца.

В XVIII веке в Санкт-Петербурге были возведены пять зимних дворцов. Первый, так называемые «Зимние маленькие хоромы», были построены для Петра I в 1708 году. Они представляли собой двухэтажный дом, с черепичной крышей и высоким крыльцом. Спустя некоторое время на его месте был возведен второй Зимний дворец, в котором прошла свадебная церемония Петра I и Екатерины. В 1716-1720 годах был построен двухэтажный каменный Третий Зимний дворец, который после смерти Петра I по распоряжению Екатерины I был перестроен и расширен.

Императрица Анна Иоанновна посчитала, что этот дворец достаточно скромный, и в 1731 году поручила его перестроить архитектору Франческо Бартоломео Растрелли. Спустя четыре года был возведён Четвёртый Зимний дворец.

Императрица Елизавета Петровна также решила переделать под свой вкус императорскую резиденцию. Строительство было вновь поручено архитектору Растрелли. Возведения Пятого Зимнего дворца продолжалось 8 лет. Это здание сохранилось до наших дней.

На протяжении 150 лет дворец был парадной императорской резиденцией. В ноябре 1917 года он был объявлен музеем, сегодня здесь размещается основная экспозиция Государственного Эрмитажа.

55 лет назад (1967) в Лондоне установлен первый в мире банкомат.

Он появился в отделении британского банка Barclays в районе Энфилд. Для того чтобы снять деньги надо было взять в банке специальный ваучер. Сумма снимаемых наличных была ограничена десятью фунтами стерлингов.