Депутаты новой волны поздравили россиян с Днем изобретателя и рационализатора

Вадим Карасев

Депутаты новой волны от "Единой России" отметили особое значение Дня изобретателя и рационализатора в нынешних условиях в связи с санкционным давлением западных стран на РФ.

День изобретателя и рационализатора отмечается в последнюю субботу июня.

Первый заместитель председателя комиссии Госдумы по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова сообщила о создании в родном регионе уникальной программы "Дети-новаторы в Липецкой области". Благодаря этой программе школьник может не только что-то изобрести, но и запатентовать.

"В копилке юных изобретателей Липецкой области более 700 изобретений и творческих решений. В условиях активного импортозамещения, согласитесь, каждая разработка сегодня на вес золота, а вклад в обучение будущих кадров просто бесценен!", — сказала депутат.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов напомнил о значении празднования Дня изобретателя и рационализатора особенно сейчас, когда западные политики пытаются обесценить все достижения русской науки и культуры.

«Сегодняшний праздник — хороший повод напомнить, что Россия была, есть и будет родиной тысяч талантливых изобретателей, без достижений которых (цветная фотография, наркоз, парашют) трудно представить сегодняшнюю цивилизацию. Это только навскидку, не говоря уже про общеизвестные изобретения — радио, спутник или игру "тетрис", — считает Иванов.

На важность поддержки отечественных изобретателей в непростых санкционных условиях указал член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Депутат рассказал о примерах импортозамещения на Кубани, где есть Павловский экспериментальный завод с собственными запатентованными разработками, которые успешно применяются в нефтедобыче, перерабатывающей промышленности и автомобилестроении.

"Смекалка всегда была присуща нашим людям. Благодаря этому качеству сделаны важные открытия в области физики и механики, что, в свою очередь, позволило исследовать космос и морские глубины. Уверен, что с сегодняшними технологическими вызовами мы тоже справимся", — отметил депутат.

К поздравлениям присоединился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он отметил необходимость поддержки депутатами государства, которое создает все необходимые условия для импортозамещения. По случаю праздника депутат рассказал о Международной Ассамблее молодых изобретателей стран Евразийского экономического союза, которая проходила с 19 по 21 мая в Великом Новгороде. В рамках Ассамблеи была проведена международная выставка инновационных проектов молодых изобретателей.

"Необходимо вовремя увидеть и правильно оценить труды юных изобретателей, которые могут перерасти в великие открытия. Полагаю, что мы, законодатели, можем принять решения, которые сделают жизнь творческих молодых людей проще", — сказал депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко рассказала историю о талантливом ученом Леониде Скрипникове.

"Леонид - обладатель Премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых. Он получил ее за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра. Это работа мирового уровня, по его наработкам ведутся эксперименты за рубежом", — сказала Занко.