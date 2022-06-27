Депутаты новой волны поздравили россиян с Днем изобретателя и рационализатора
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Депутаты новой волны поздравили россиян с Днем изобретателя и рационализатора

Депутаты новой волны поздравили россиян с Днем изобретателя и рационализатора

Депутаты новой волны от "Единой России" отметили особое значение Дня изобретателя и рационализатора в нынешних условиях в связи с санкционным давлением западных стран на РФ.

День изобретателя и рационализатора отмечается в последнюю субботу июня.


Первый заместитель председателя комиссии Госдумы по Регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Татьяна Дьяконова сообщила о создании в родном регионе уникальной программы "Дети-новаторы в Липецкой области". Благодаря этой программе школьник может не только что-то изобрести, но и запатентовать.

"В копилке юных изобретателей Липецкой области более 700 изобретений и творческих решений. В условиях активного импортозамещения, согласитесь, каждая разработка сегодня на вес золота, а вклад в обучение будущих кадров просто бесценен!", — сказала депутат.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов напомнил о значении празднования Дня изобретателя и рационализатора особенно сейчас, когда западные политики пытаются обесценить все достижения русской науки и культуры.

«Сегодняшний праздник — хороший повод напомнить, что Россия была, есть и будет родиной тысяч талантливых изобретателей, без достижений которых (цветная фотография, наркоз, парашют) трудно представить сегодняшнюю цивилизацию. Это только навскидку, не говоря уже про общеизвестные изобретения — радио, спутник или игру "тетрис", — считает Иванов.

На важность поддержки отечественных изобретателей в непростых санкционных условиях указал член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. Депутат рассказал о примерах импортозамещения на Кубани, где есть Павловский экспериментальный завод с собственными запатентованными разработками, которые успешно применяются в нефтедобыче, перерабатывающей промышленности и автомобилестроении. 

"Смекалка всегда была присуща нашим людям. Благодаря этому качеству сделаны важные открытия в области физики и механики, что, в свою очередь, позволило исследовать космос и морские глубины. Уверен, что с сегодняшними технологическими вызовами мы тоже справимся", — отметил депутат.

К поздравлениям присоединился заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Он отметил необходимость поддержки депутатами государства, которое создает все необходимые условия для импортозамещения. По случаю праздника депутат рассказал о Международной Ассамблее молодых изобретателей стран Евразийского экономического союза, которая проходила с 19 по 21 мая в Великом Новгороде. В рамках Ассамблеи была проведена международная выставка инновационных проектов молодых изобретателей.


"Необходимо вовремя увидеть и правильно оценить труды юных изобретателей, которые могут перерасти в великие открытия. Полагаю, что мы, законодатели, можем принять решения, которые сделают жизнь творческих молодых людей проще", — сказал депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко рассказала историю о талантливом ученом Леониде Скрипникове.

"Леонид - обладатель Премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых. Он получил ее за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра. Это работа мирового уровня, по его наработкам ведутся эксперименты за рубежом", — сказала Занко.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 27 июня 2022 года
Лунный день сегодня 27 июня 2022 года
В США оценили последствия эмбарго на золото из России
В США оценили последствия эмбарго на золото из России
Депутаты новой волны поздравили россиян с Днем изобретателя и рационализатора
Депутаты новой волны поздравили россиян с Днем изобретателя и
Вот что значит настоящая мужская дружба
Вот что значит настоящая мужская дружба
Депутаты Госдумы предложили принимать на контрактную службу в армию выпускников школ
Депутаты Госдумы предложили принимать на контрактную службу в армию
На похоронах Юрия Шатунова прошел очередной инцидент
На похоронах Юрия Шатунова прошел очередной инцидент
Дочка Анастасии Заворотнюк серьезно растолстела
Дочка Анастасии Заворотнюк серьезно растолстела
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Матвиенко рассказала о воюющем с Россией НАТО
Матвиенко рассказала о воюющем с Россией НАТО
Турция проведет переговоры с Финляндией и Швецией перед саммитом НАТО
Турция проведет переговоры с Финляндией и Швецией перед саммитом НАТО
Россия в 2022 году празднует День молодёжи 27 июня
Россия в 2022 году празднует День молодёжи 27 июня

Топ на сегодня

Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Страны G7 решили установить предельные цены на российскую нефть
Глава ФРС рассказал о работе над планом по внедрению CBDC
Глава ФРС рассказал о работе над планом по внедрению CBDC
Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению истории Чистова и Ермаковой?
Приведёт ли очередной скандал между Бигриной и Ромашовой к повторению
Умер российский балетмейстер-постановщик Николай Кубарь
Умер российский балетмейстер-постановщик Николай Кубарь
Самолет-зондировщик вызвал искусственные осадки для тушения пожаров в Катангском районе
Самолет-зондировщик вызвал искусственные осадки для тушения пожаров в

Еще по теме

Изобретатели России отмечают свой профессиональный праздник
В Госдуме наградили юных изобретателей
Костенко поздравила журналистов с Днём печати
Жуков возглавил думскую часть трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений