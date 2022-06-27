Диана Пожарская спровоцировала слухи о второй беременности
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Диана Пожарская спровоцировала слухи о второй беременности

Диана Пожарская спровоцировала слухи о второй беременности
Актриса Диана Пожарская поделилась фото с первого дня рождения сына Ивана Янковского. Диана Пожарская и Иван Янковский накануне скромно и по-семейному отметили день рождения своего первенца. Маленькому Олегу исполнился один год. По случаю праздника актриса опубликовала трогательное семейное фото
Актриса также показала именинный торт, который она заказала для сына. Как видно, родители не были против того, чтобы Олег попробовал хотя бы глазурь праздничного десерта.
«1 год! Любим бесконечно!»— написала Диана в Сети. Друзья и поклонники поздравили молодых родителей с успешно пройденным самым сложным этапом в жизни ребенка. «Боже, как время пролетело! С днем рождения маленького Олега, счастья малышу», — пишут комментаторы.
Кстати, фанаты обратили внимание, что Пожарская на фото выглядит заметно округлившейся. То ли всё дело в неудачном фасоне платья, то ли Диана решила не затягивать с рождением второго ребенка. Кстати, в первую беременность актриса до последнего скрывала своё положение. Так что, если она и находится в ожидании чуда, фанаты об этом в ближайшее время вряд ли узнают.
# Шоу-бизнес Пожарская Диана
По материалам: z-aya

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