Дочь Алека Болдуина рассказала об изнасиловании в подростковом возрасте

Вадим Карасев

Дочь Алека Болдуина Айрленд впервые рассказала об изнасиловании в подростковом возрасте

26-летняя дочь американского актера Алека Болдуина Айрленд впервые рассказала о том, что пережила изнасилование в подростковом возрасте. Об этом сообщает Daily Mail.

О пережитом опыте она заявила, выступив против решения Верховного суда США об отмене постановления о правах на аборт. Айрленд сообщила, что находилась в бессознательном состоянии на одной из вечеринок, когда неизвестный парень надругался над ней.

«Я никогда никому не говорила об этом. Единственным человеком, который был в курсе, была медсестра, лечившая меня вскоре после этого. Об этом инциденте не знал ни мой парень, ни мои родители, никто», — рассказала девушка. По словам Айрленд, после пережитого насилия она «начала больше пить и тусоваться», а также вступила в абьюзивные отношения, чтобы забыть эту историю.

Дочь актера подчеркнула, что решила поделиться этой историей, чтобы привлечь внимание к правам женщин на аборт, так как в ту ночь она могла забеременеть: «Это было бы отвратительно ужасно — носить под сердцем ребенка от человека, который надругался над тобой. Я не представляю, что может быть хуже».

Айрленд также призналась, что спустя несколько лет прибегла к прерыванию беременности, находясь в «несчастливых» отношениях, и не жалеет об этом: «Я решила сделать аборт, потому что точно знаю, каково это — родиться между двумя людьми, которые ненавидят друг друга».

Ранее дочь миллиардера Билла Гейтса выступила против закона о запрете абортов.