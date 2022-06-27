Движение по Карла Либкнехта изменится в связи со строительством тепловой сети

По улице Карла Либкнехта изменится схема движения, проехать будет возможно только по одной полосе. Это связано со строительством новой тепловой сети на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Софьи Перовской. Протяженность сети — 200 метров, сообщают в телеграм-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска». Восстановить движение планируют после 15 июля, сами работы продлятся до 30 сентября.

Сейчас на участке проводят подготовительные работы к предстоящей прокладке трубопровода. Поставили ограждения и знаки, предупреждающие водителей об изменении в схеме движения по улице Карла Либкнехта.



