Движение по Карла Либкнехта изменится в связи со строительством тепловой сети
Сегодня, 07:15
По улице Карла Либкнехта изменится схема движения, проехать будет возможно только по одной полосе. Это связано со строительством новой тепловой сети на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Софьи Перовской. Протяженность сети — 200 метров, сообщают в телеграм-канале «Оператор тепловых сетей Иркутска». Восстановить движение планируют после 15 июля, сами работы продлятся до 30 сентября.
Сейчас на участке проводят подготовительные работы к предстоящей прокладке трубопровода. Поставили ограждения и знаки, предупреждающие водителей об изменении в схеме движения по улице Карла Либкнехта.
По материалам: irk