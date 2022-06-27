Дзюба может стать суперзвездой в Турции

Вадим Карасев

У экс-игрока петербургского "Зенита", нападающего Артема Дзюбы в турецком чемпионате может быть большое будущее, заявил российский защитник "Антальяспора" Федор Кудряшов в интервью "Спорт-Экспресс".

Напомним, что после завершения контракта с сине-бело-голубыми Дзюба и сам клуб решили не продлевать сотрудничество. Кудряшов же надеется, что футболист станет его "турецким" коллегой.

"Очень хотел бы, чтобы Артем оказался в Турции. В идеале в "Антальяспоре", хотя шансов мало, потому что это наверняка будет топ-клуб. Убежден, что Артем станет одним из лучших бомбардиров и даже суперзвездой".

Он убежден, что у Дзюбы не будет "проблем с адаптацией", поскольку тот "легко находит общий язык с иностранцами", а "его шутки и смех реально располагают к себе". Это важно в Европе, указал Кудряшов.

"Чем европейцы глобально отличаются от русских? Они намного проще относятся к футболу. Например, перед матчем могут обниматься и болтать с друзьями из другой команды прямо в подтрибунном тоннеле", - рассказал спортсмен.

Напомним, что Кудряшов начинал играть вместе с Дзюбой за московский "Спартак", они оба воспитанники столичного клуба.

О том, что Дзюба собрался в Турцию, стало известно в начале месяца. Клуб "Фенербахче" из Стамбула проявлял предметный интерес к россиянину. Тогда Дзюба собирался подписать контракт с окладом не менее €2 млн в год после выплаты налогов, но менеджмент турецкого клуба планировал выплачивать игроку меньшую сумму.