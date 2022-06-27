Фальков предложил подумать о моратории на изменение образовательных стандартов
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Фальков предложил подумать о моратории на изменение образовательных стандартов

Фальков предложил подумать о моратории на изменение образовательных стандартов

Возможно, стоит подумать о введении на определенный срок моратория на изменение образовательных стандартов, сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме 27 июня о развитии системы высшего образования.

По словам Фалькова, гибкими должны быть не только образовательные программы и уровни образования, но и образовательные стандарты.

«При этом они не должны меняться часто. Если посмотреть, то у нас в период с 2009 по 2018 год трижды сменились образовательные стандарты», — напомнил министр. По его словам, для преподавателей это большое напряжение и бумажная работа.

«Поэтому, может быть, в рамках тех изменений, которые будут обсуждаться, подумать о некоем моратории на изменение стандартов в течение определенного срока», — сказал Фальков. Он считает, что нужно снизить нагрузку на преподавателей, дать им возможность спокойно работать со студентами, готовиться к семинарам, лекциям, заниматься творчеством.


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По материалам: pnp.ru

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