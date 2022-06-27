Five Nights at Freddy’s: Security Breach выйдет на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation
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Five Nights at Freddy’s: Security Breach выйдет на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation

Five Nights at Freddy’s: Security Breach выйдет на Xbox, ранее игра была эксклюзивом Playstation


Игра Five Nights at Freddy’s: Security Breach в декабре этого года вышла на консолях Playstation и PC. Игру ранее не заявляли к релизу на приставках Xbox, хотя изначально и сообщалось, что эксклюзивом для Playstation проект является только на протяжении 3 месяцев, после чего он может выйти и на других консолях.

Теперь же официально подтверждено, что игра Five Nights at Freddy’s: Security Breach выйдет на приставках Xbox. Точная дата релиза пока не называется, но издательство Maximum Games уже объявило, что игра появится в варианте физического издания для Xbox One и Xbox Series X | S осенью этого года. Соответственно, цифровой релиз должен состояться до этого времени, либо в один день с релизом физического издания.


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После релиза на Playstation и PC игра Five Nights at Freddy’s: Security Breach получила средние оценки от критиков, у нее на Opencritic сейчас 72 балла из 100.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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