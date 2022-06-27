Французский телеканал показал репортаж об отношении жителей Лисичанска к ВСУ
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Французский телеканал показал репортаж об отношении жителей Лисичанска к ВСУ

Французский телеканал показал репортаж об отношении жителей Лисичанска к ВСУТелеканал France 24 показал репортаж о пророссийской позиции жителей Лисичанска

Французский телеканал France 24 показал репортаж об отношении жителей Лисичанска к ВСУ. На это обратило внимание РИА Новости.

Авторы информационного сюжета хотели показать, как украинские волонтеры помогают местным жителям эвакуироваться из города. Однако журналистов удивила пророссийская позиция среди местного населения. Местные жители рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали людям два дня на то, чтобы покинуть город. Это вызвало возмущение среди украинцев, многие отказались покидать свои дома.

«Это депортация, вы что не видите, они выгоняют нас из наших домов», — заявил местный житель. Многие из опрошенных выразили мнение, что их союзник — Россия, а не Европа.

25 июня стало известно, что силы Луганской народной республики (ЛНР) и российские военные вошли в Лисичанск. Как заявила Народная милиция ЛНР, украинские военные планируют покинуть город в гражданской одежде.


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По материалам: lenta.ru

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