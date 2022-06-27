Фронтмен Green Day откажется от гражданства США из-за отмены права на аборты
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Фронтмен Green Day откажется от гражданства США из-за отмены права на аборты

Фронтмен Green Day откажется от гражданства США из-за отмены права на аборты

Фронтмен Green Day откажется от гражданства США из-за отмены права на абортыФронтмен Green Day Билли Джо Армстронг откажется от гражданства США

Фронтмен группы Green Day Билли Джо Армстронг откажется от гражданства США из-за отмены постановления о праве на аборт. Об этом сообщает CNN.

Во время выступления в Лондоне, приуроченного к туру Hella Mega, музыкант сказал: «К черту Америку! Я, черт возьми, отказываюсь от своего гражданства». Он добавил, что в мире происходит слишком много глупых вещей.

Постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов, было вынесено ранее 24 июня. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

24 июня сотни людей выстроились у здания Верховного суда США в Вашингтоне. Многие из них держали транспаранты с лозунгами «Безопасные аборты для всех», «Мое тело — мой выбор», «Аборты спасают жизни».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Валентин Юдашкин появился на своем показе за руку с супругой
Валентин Юдашкин появился на своем показе за руку с супругой
Анастасия Волочкова показала у себя в гостях повзрослевшую дочь
Анастасия Волочкова показала у себя в гостях повзрослевшую дочь
Вице-спикер Владислав Даванков предложил дополнительные льготы для фармацевтов
Вице-спикер Владислав Даванков предложил дополнительные льготы для
Сильная солнечная активность в июле 2022 года: когда ждать и к чему готовиться
Сильная солнечная активность в июле 2022 года: когда ждать и к чему
Фронтмен Green Day откажется от гражданства США из-за отмены права на аборты
Фронтмен Green Day откажется от гражданства США из-за отмены права на
Бузова нежно поздравила сестру, а Стужук сошла с ума из-за разрыва с любимым. Соцсети звезд
Бузова нежно поздравила сестру, а Стужук сошла с ума из-за разрыва с
300 человек экстренно эвакуировали из «Сильвермолла»
300 человек экстренно эвакуировали из «Сильвермолла»
Татьяна Васильева недовольна пенсией
Татьяна Васильева недовольна пенсией
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает журналист
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает
Диана Пожарская спровоцировала слухи о второй беременности
Диана Пожарская спровоцировала слухи о второй беременности
Младшая дочка Алсу трогательно поздравила маму-именинницу
Младшая дочка Алсу трогательно поздравила маму-именинницу
Эрдоган пообещал документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии
Эрдоган пообещал документально подтвердить лицемерие Швеции и

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
На похоронах Юрия Шатунова прошел очередной инцидент
На похоронах Юрия Шатунова прошел очередной инцидент
Матвиенко рассказала о воюющем с Россией НАТО
Матвиенко рассказала о воюющем с Россией НАТО

Еще по теме

В США оценили число попадающих в зону риска женщин из-за отмены права на аборты
Группа Green Day выпустила новый мини-альбом из трех ремиксов
Популярная группа Green Day порадовала многочисленных поклонников новым клипом (ВИДЕО)
Верховный суд США отказался запрещать часть абортов