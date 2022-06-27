Фронтмен Green Day откажется от гражданства США из-за отмены права на аборты

Вадим Карасев

Фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг откажется от гражданства США

Фронтмен группы Green Day Билли Джо Армстронг откажется от гражданства США из-за отмены постановления о праве на аборт. Об этом сообщает CNN.

Во время выступления в Лондоне, приуроченного к туру Hella Mega, музыкант сказал: «К черту Америку! Я, черт возьми, отказываюсь от своего гражданства». Он добавил, что в мире происходит слишком много глупых вещей.

Постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов, было вынесено ранее 24 июня. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.

24 июня сотни людей выстроились у здания Верховного суда США в Вашингтоне. Многие из них держали транспаранты с лозунгами «Безопасные аборты для всех», «Мое тело — мой выбор», «Аборты спасают жизни».