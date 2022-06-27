G7 направит деньги от российского экспорта на помощь Украине

Вадим Карасев

Лидеры стран "Большой семерки" решили, что средства от торговых пошлин на российский экспорт будут направлены для помощи Украине, заявили в американском Белом доме. Соединенные Штаты собираются ввести повышенные тарифы на 570 групп российских товаров на сумму около $2,3 млрд.

Президент США Джо Байден и другие лидеры G7 собираются добиться "разрешения использовать доходы, полученные от любых новых пошлин на российские товары, на помощь Украине, чтобы гарантировать, что Россия оплатит стоимость войны". Пока не уточняется, на какие именно товары будут введены пошлины.

"Эти меры ограничат способность России получать экономическую выгоду от продаж на рынок США, и они тщательно откалиброваны таким образом, чтобы возложить издержки на Россию при минимизации затрат для американских потребителей".

Также стало известно, что Вашингтон намерен закрыть поддерживающим Москву компаниям доступ к американским технологиям, включая полупроводники. Экспорт из Штатов в Россию всего в течение нескольких месяцев упал на 97%. Подобные ограничительные меры Вашингтон введет и против лиц, помогающих России в уклонении от уплаты налогов. В Белом доме надеются, что импорт в Россию упадет на 40%, российский ВВП сократится "на двузначное число", а инфляция вырастет до более чем 20%.

"У России проблемы с выплатами по облигациям, и Россия впервые за более чем столетие объявила дефолт по своему суверенному долгу", - утверждают в Белом доме.

Ранее, напомним, США остановили поставки в Россию полупроводников и телекоммуникационного оборудования. Такое же ограничение ввел и Тайвань. Евросоюз тоже объявил эмбарго на продажу России высокотехнологичных полупроводников.

Что касается денег на поддержку Украины, отметим, что в конце мая польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы Норвегия делилась с Украиной прибылью от продажи газа и нефти. Он назвал доход Норвегии от реализации этих ресурсов "гигантским" из-за их рекордного подорожания.