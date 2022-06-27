Где и как выбрать выгодную МФО для получения займа

Вадим Карасев

Проблемы со здоровьем, поломка транспортного средства, кража, необходимость купить что-то срочно со скидкой – многие события случаются в жизни совершенно неожиданно, становясь причиной острой нехватки денежных средств. Занять бывает не у кого, а банки далеко не всегда и не всем одобряют кредит, особенно если нужна не такая уж большая сумма.

Быстро и легально оформить заем через интернет можно, воспользовавшись услугами микрофинансовой организации. О микрозаймах сегодня не слышал, наверное, только ленивый – данный тип кредитования становится всё более популярным. Однако условия в МФО отличаются, и для того чтобы выбрать подходящий вариант, можно обратиться на специализированный агрегатор, где такие компании представлены в большом количестве. В своеобразном рейтинге МФО предлагаются лишь проверенные и самые выгодные предложения от тех компаний, которые предоставляют подобные услуги. Свои преимущества от подобного сотрудничества получают все: и пользователи, которым срочно нужны деньги, и микрокредитные организации, и сам агрегатор.

Главные преимущества использования услуг агрегатора микрозаймов

Все те компании, которые предлагаются в перечне на сайте bistro-credit.ru/, официально зарегистрированы, что подтверждается лицензиями. Дополнительно здесь же можно отыскать калькулятор, позволяющий определить сроки и размеры кредитования, а также точную переплату по тому или иному займу.

К каждой микрофинансовой организации прилагается подробное описание и отзывы от реальных клиентов, которые уже пользовались её услугами. Дополнительным плюсом является возможность подать заявку в подходящую МФО непосредственно с сайта-агрегатора. Это как минимум удобно и экономит время, а также повышает шансы на получение нужной суммы денег. Агрегатор микрофинансовых организаций достаточно прост и интуитивно понятен, а потому даже неопытный пользователь, который ранее умел пользоваться только социальными сетями, сможет сориентироваться очень быстро.

Заявку можно подавать в одну компанию или сразу в несколько МФО – шансы в этом случае повышаются в разы. Агрегатор микрозаймов доступен каждому пользователю, однако воспользоваться подобными услугами могут лишь те, кто отвечает требованиям для кредитования подобного рода. Это совершеннолетие, гражданство, наличие банковской карты для получения нужной суммы.