Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия в нем Путина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия в нем Путина

Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия в нем Путина

Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия в нем ПутинаГлава ЕК дер Ляйен отказалась бойкотировать саммит G20, если в нем будет участвовать Путин

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия в нем президента России Владимира Путина. Об этом она завила в эфире немецкого телеканала ZDF.

По мнению дер Ляйен, G20 слишком важна, чтобы парализовать ее деятельность бойкотом. При этом она отметила, что вести дела с Россией как обычно уже не получится.

Ранее о бойкоте саммита G20 в случае участия в нем России объявили США. Бывший официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что глава Минфина США Джанет Йеллен будет бойкотировать ряд заседаний. Российские чиновники должны были присутствовать на встрече в удаленном формате.

Осенний саммит «Большой двадцатки» должен пройти 15-16 ноября на Бали.



США захотели исключить Россию из G20

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает за исключение России из «Большой двадцатки». По его словам, американская сторона поддержит это, даже несмотря на отсутствие поддержки такого решения от всех членов организации. Кроме того, Байден призвал пригласить Украину на место России для участия в будущем саммите.

Обозреватели The Washington Post отметили, что решение пригласить Владимира Путина на осенний саммит G20 идет вразрез с кампанией США по превращению Москвы в страну-изгоя и ставит Джо Байдена в неловкое положение. По мнению журналистов, эта ситуация стала «настоящей головной болью» для американской администрации.

О том, что Вашингтон изучает с союзниками вопрос об исключении России из «большой двадцатки», сообщил в марте советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он аргументировал это тем, что Москва больше не может вести как обычно дела в международных институтах и в международном сообществе.



Позицию США разделяют не все

При этом официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь отметил, что Москва является важной частью G20. «Ни один член "большой двадцатки" не имеет права лишать членства другую страну», — напомнил он.

Участие России на заседании «Большой двадцатки» поддержал и глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса. По его словам, исключение России не поможет найти решение «той насущной проблемы, с которой мы столкнулись сейчас».

Агентство Associated Press указывало, что членство России в «Большой двадцатке» остается незыблемым, несмотря на спецоперацию на Украине. В частности, такие страны, как Китай, Бразилия и Южная Африка ясно дали понять, что поддержат Москву. А для исключения России нужен консенсус всех стран, отметили там.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Владелец российских автозаводов продал компанию
Владелец российских автозаводов продал компанию
Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия в нем Путина
Глава ЕК отказалась бойкотировать саммит G20 в случае участия в нем
Гороскоп Павла Глобы на неделю на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года
Анастасию Костенко с грудным сыном увезли на скорой
Анастасию Костенко с грудным сыном увезли на скорой
Песков оценил вероятность отключения России от всемирного интернета
Песков оценил вероятность отключения России от всемирного интернета
Техника бесконтактного ведения боя
Техника бесконтактного ведения боя
Хакер атаковал DNS-сервер проекта Convex Finance
Хакер атаковал DNS-сервер проекта Convex Finance
В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти из России
В Германии усомнились в плане ввести предельные цены на закупки нефти
Движение по Карла Либкнехта изменится в связи со строительством тепловой сети
Движение по Карла Либкнехта изменится в связи со строительством
Как эффективно бороться с муравьями с помощью борной кислоты
Как эффективно бороться с муравьями с помощью борной кислоты
В Усть-Куте из-за короткого замыкания загорелся архив поликлиники
В Усть-Куте из-за короткого замыкания загорелся архив поликлиники
Проверенные временем средства, которыми можно отмыть стеклянные банки от этикеток
Проверенные временем средства, которыми можно отмыть стеклянные банки

Топ на сегодня

Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил Великобритании
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил
Водитель и четыре пассажира погибли в смертельном ДТП на российской дороге
Водитель и четыре пассажира погибли в смертельном ДТП на российской
Лариса Савицкая выжила, упав с высоты 5 км
Лариса Савицкая выжила, упав с высоты 5 км

Еще по теме

Глава ЕК выступила против бойкота саммита G20 в случае участия в нем Путина
Глава Минобороны ФРГ призвала Трампа поддержать НАТО и быть жестким с Россией
Путин прибыл во Вьетнам на саммит АТЭС
Чехия вслед за США объявила о бойкоте этапа Кубка мира по биатлону в РФ