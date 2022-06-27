Глава ЕК выступила против бойкота саммита G20 в случае участия в нем Путина

Вадим Карасев

Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против бойкота саммита G20 в случае участия в нем Путина

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выступила против бойкота осеннего саммита «Большой двадцатки» (G20) в случае участия в нем президента России Владимира Путина. Об этом она сообщила немецкому телеканалу ZDF.

«Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем такого рода действия», — заявила она в интервью. Глава ЕК также подчеркнула, что G20 слишком важна, чтобы парализовать ее деятельность подобными действиями. В то же время Урсула фон дер Ляйен отметила, что «обычного бизнеса с Россией не получится».

Осенний саммит «Большой двадцатки» должен пройти 15-16 ноября на Бали.

Ранее власти США объявили о бойкоте саммита «Большой двадцатки» (G20) при участии в нем России. Так, бывший официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что глава Минфина США Джанет Йеллен будет бойкотировать ряд заседаний.



