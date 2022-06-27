Гороскоп Павла Глобы на неделю на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года

Вадим Карасев

Наступила новая неделя, на которой нам предстоит войти во второй летний месяц — июль. Нас ожидает динамичное время, поэтому нужно пристегнуть ремни и стараться следовать рекомендациям астрологов.

На эту неделю свой прогноз дал один из самых известных экспертов — Павел Глоба. Он поведал порталу Woman’s day о том, как стоит вести себя разным Знакам Зодиака в той или иной ситуации. Наши эксперты тоже не теряют времени даром, поэтому предлагаем узнать об их мнении относительно того, как нужно жить каждому Знаку на этой неделе. Это поможет вам составить более полную картину того, что вас ждет и как нужно действовать.

Овен

С окончанием июня и приходом июля у Овнов появится возможность исправить свои самые главные уязвимые точки. Эти люди станут лучше практически в любом аспекте. Конечно, само собой это вряд ли произойдет, но работать над собой станет гораздо проще. Что касается работы, то астрологи настоятельно рекомендуют не посвящать ей абсолютно всё свободное время. Вероятно, у Овнов накопились домашние дела, так что лучше разобраться с ними. Большое внимание представителям данного Знака стоит уделить своим родителям, бабушкам и дедушкам.

Телец

Тельцам удастся привлечь желаемое в свою жизнь, но на пути могут появляться препятствия, которые существенно усложнят данный процесс. Три психологические техники помогут людям данного Знака гораздо лучше и эффективнее добиваться поставленных задач. Чем больше Тельцы будут знакомиться с новыми людьми, тем успешнее станут. Большую удачу им принесут уже завязанные знакомства. Это то самое время, когда основу успеха для многих людей составлять будет взаимная помощь. Возможны деловые поездки, в ходе которых Тельцы узнают много нового и повидают много интересного.

Близнецы

Первое, от чего стоит избавиться Близнецам — от перетягивания на себя чужих проблем. Настало время заняться своей жизнью, своими делами и неурядицами. Ночные светила сулят людям этого Знака большие успехи в делах, работе, а также большие прибыли при заключении сделок. Нужно научиться ценить любые добрые дела своих родственников и друзей. Их попытки помочь Близнецам стоит расценивать как самое чистое проявление любви. 1 и 2 июля — самые благоприятные дни недели, которые лучше посвятить делам. При этом лучше не забывать про романтику, любовь и семью.

Рак

Самыми опасными днями недели для Раков станут 28, 29 и 30 июля. Это не значит, что нужно терять веру в себя и полностью уходить в оборону. Все, что потребуется для сохранения счастья Ракам — это защитить себя от чужой негативной энергии. Астрологи считают, что в эти семь дней на первое место выйдут личные качества Раков. Им нужно будет найти в себе все самое хорошее, чтобы показать это миру. В работе и в семейных делах Ракам понадобится ответственность, ведь то, что будет происходить с 27 июня по 3 июля, станет отличным подспорьем для будущих успехов.

Лев

Львам на этой неделе предстоит много общаться, хотят они этого или нет. Возможно, кого-то будет ожидать одно важное знакомство, а кому-то придется общаться с людьми безостановочно. Вне зависимости от частоты формирования новых связей, Львам стоит научиться читать характер и энергетику людей. В этом им поможет методика анализа по ушам. Принимать слишком серьезные финансовые и рабочие решения на советуется. Полезно будет больше отдыхать, развлекаться. Динамике можно предпочесть уединение, спокойствие и размеренность.

Дева

Девам на этой неделе звезды с планетами помогут решить их кармические задачи. Полезно будет думать о завтрашнем дне, заниматься планированием будущего. Согласно мнению астрологов, отлично пройдет креативная работа. Это прекрасное время для проявления чувств, положительных эмоций. Можно знакомиться с людьми, флиртовать, ходить на свидания. Противоположный пол заинтересуется Девами всерьез, поэтому эти люди, скорее всего, будут центре внимания на стыке июня и июля. Также полезно будет внести нечто новое в уже существующие отношения.

Весы

Весам стоит опасаться самых лживых Знаков Зодиака, особенно сразу после начала ретроградного Нептуна — 29 и 30 июня. Обман и лицемерие могут быть буквально всюду. В подавляющем большинстве случаев это не будет влиять никак на судьбу Весов, но не исключено, что на пути им повстречаются те, кто захочет обмануть их и воспользоваться доверчивостью, открытостью. Нужно быть жестче, мудрее и пресекать любые попытки окружающих воспользоваться своей слабостью и добротой. Эта неделя прекрасно подходит для активной, но осторожной работы и бизнеса.

Скорпион

Эта неделя крайне важна, но на ней будет много тревожных моментов. Чтобы в сложных ситуациях быстро успокаиваться и не волноваться по пустякам, Скорпионам стоит воспользоваться соответствующими практиками. Астрологи призывают Скорпионов к честности и проявлению доброты. Можно отправляться в командировки, начинать новые дела. Также Скорпионам может повезти в реализации каких-то старых идей. Если было желание преуспеть в чем-то важном, настало время действовать, причем максимально активно.

Стрелец

У Стрельцов могут быть большие проблемы с удачей, особенно в первые два дня недели. Вернуть расположение фортуны им помогут советы фэн-шуй. Эксперты советуют Стрельцам как можно реже рисковать, больше времени посвящая спокойной и размеренной работе. Беречь стоит и любовные отношения. Одно неверное слово может поставить на них крест, даже если отношения очень крепкие и предсказуемые. Самым главным врагом любви окажется ревность. Это чувство будет крайне разрушительным для Стрельцов, так что не нужно провоцировать на него любимого человека и испытывать его самим.

Козерог

Самыми беспокойными днями для Козерогов станут первые дни ретроградного Нептуна — 28, 29 и 30 июня. В эти дни может резко упасть настроение, но вернуть себя к жизни при этом помогут пять полезных техник. На работе возможны некоторые неурядицы, из-за которых Козерогов ожидают непредвиденные задачи. Астрологи советуют сохранять свой авторитете, поменьше рисковать и больше времени уделять базовым задачам. Для любви и отношений это время будет крайне непростым, поэтому можно уйти временно в тень, отдохнуть в одиночестве.

Водолей

Первостепенная и самая главная задача Водолеев в период с 27 июня по 3 июля — забота о здоровье. Если будут какие-то неурядицы с самочувствием, Водолеи могут очень быстро уйти на дно, потеряв удачу и мотивацию. Скорее всего, в эти семь дней Водолеям придется вернуться к задачам, которые они пытались выполнить ранее, но безуспешно. Откладывать на потом что-то важное уже попросту нет возможности. В любви Водолеям срочно нужно попробовать прислушаться к словам и просьбам второй половинки. Если пойти навстречу любимому человеку, жизнь заиграет новыми красками.

Рыбы

Если у Рыб в ближайшем прошлом были какие-то неурядицы и неполадки с удачей. То сейчас все может вернуться на круги своя. Тем не менее, эффект непредсказуемости может сыграть и в другую сторону — могут появиться еще большие проблемы на работе и в любви. При недостатке удачи стоит воспользоваться шестью действенными методами ее возвращения. Также Рыбам на этой неделе нужно ярче одеваться, и начать верить в свои силы. Нужно заявить о себе, показав миру свои способности, хорошее настроение и желание двигаться вперед.