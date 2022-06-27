Гражданскую панихиду по Пьеру Нарциссу перенесли
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Гражданскую панихиду по Пьеру Нарциссу перенесли

Гражданскую панихиду по Пьеру Нарциссу перенесли

Пьер Нарцисс, участник шоу «Фабрика звезд – 2» и исполнитель хита «Шоколадный заяц», скончался 21 июня 2022 года в возрасте 45 лет. Гражданская панихида должна была состояться 24 июня, после чего тело хотели увезти в родной Камерун и предать там земле. Но все пошло не по плану.

Напомним, что ранее в программе «Пусть говорят» экс-супруга артиста Валерия Калачева рассказала о причинах смерти Пьера. Оказывается, он уже 10 лет страдал от подагры, знал, как купировать заболевание, как избавиться от боли, какие таблетки следует принимать. Но в его случае мочевая кислота откладывалась не на руках и ногах, а оседала на внутренних органах. Критическая масса солей буквально разъела все органы. Из-за данного недуга Пьер даже поправился на 30 кг.

Гражданская панихида была назначена на 24 июня, в траурном зале Центральной клинической больницы №1 Управления делами президента РФ. Но за полчаса до начала ее неожиданно перенесли на 29 июня, объяснив все техническими причинами.



Как позже выяснилось, посольство Камеруна попросту отказалось выдать тело артиста его бывшей супруге. Нынешний статус не позволяет Валерии распоряжаться захоронением, причем единственная дочка такого права также лишена. Первыми лицами являются отец и мать. Они – граждане Камеруна и проживают там, поэтому хотят, чтобы могила их сына была в прямом доступе. Родители планируют похоронить Пьера в семейном склепе.

С этим не согласна Валерия. Она уверяет, что здесь Пьер прожил долгие годы, здесь его дочка и друзья, здесь его поклонники, которые обожают артиста. Она не понимает, почему тело забирают в Южную Африку. Также Валерия находится в недоумении, почему посольство Камеруна, которое настаивает на транспортировке, не может оплатить перелет.


Валерия, по итогу, согласилась. Как сообщается, экс-супруга Пьера собирала порядка 700 тысяч рублей, чтобы отправить тело бывшего мужа на родину в цинковом гробу. Но нужной суммы не набралось, поэтому она решила-таки похоронить артиста в России, с чем не согласились родители. Теперь они, якобы, также подключились к сборам, пытаясь добрать денег с родственников и друзей.

Гражданскую панихиду перенесли на 29 число. Прощание пройдет также в посольстве, после чего тело артиста отправят в Камерун. К слову, согласно законам страны, граждане имеют только одно гражданство, а значит, по словам сестра артиста Пьер-Мари, полномочия на захоронение имеет только Республика Камерун.


Люди, собравшиеся на прощание, негодовали, почему им так и не дали попрощаться с артистом – возложить цветы, поцеловать, сказать последние добрые слова. Тело находилось в зале, но двери так и не открыли.

Родственники никак не могут договориться, где должен быть похоронен Пьер Нарцисс. Семья уверяет: сам артист хотел, чтобы его похоронили в России. Но близкие родственники с этим не соглашаются. По словам сестры Пьера, сейчас посольство будет проводить собственное расследование, от того срок панихиды и перенесли.

Многие поклонники, звезды, друзья, пришедшие проститься с артистом, но так этого и не сделавшие, оставили цветы у здания посольства Камеруна.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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