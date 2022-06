Хакер атаковал DNS-сервер проекта Convex Finance

Злоумышленник захватил управление DNS-сервером DeFi-протокола Convex Finance, чтобы предложить пользователям одобрить вредоносные смарт-контракты. Команда проекта уточняет возможный ущерб.

Investigation is still ongoing, but a quick update for the community:

- DNS for https://t.co/5rSUjMgY4u was hijacked, prompting users to approve malicious contracts for some interactions on the site.

- Funds on verified contracts are unaffected.