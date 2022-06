HIGH ON LIFE — новые детали игры, видео и подтверждение даты релиза

Вадим Карасев





Несколько дней назад произошла утечка даты релиза HIGH ON LIFE через Microsoft Store, которую после разработчики подтвердили в Twitter. Сегодня подтверждение появилось в официальном пресс-релизе, в котором сказано, что HIGH ON LIFE выходит 25 октября 2022 года на Xbox One, Xbox Series X | S, PC и сразу в подписке Game Pass.

Некоторые новые детали, которые были раскрыты о шутере HIGH ON LIFE разработчиками:

Заявлено, что история в игре нелинейная: «решения, которые вы принимаете, могут привести к разным результатам в истории».В игре обещают множество разнообразных биомов: «путешествуйте по динамичным и меняющимся мирам, включая райские джунгли, город, построенный внутри астероида, центр космоса и множество других странных мест».Игроки в любой момент смогут вернуться к мирам, которые ранее посещали, чтобы найти предметы коллекционирования, интересные «сюжетные сюрпризы» и оставшихся людей, которых нужно спасти.У каждого оружия будут свои уникальные навыки, и их следует подбирать под конкретных противников: «рекомендуется стратегически выбирать лучшее оружие для каждой ситуации, оценивая врагов и меняя оружие на лету».Игроки смогут проходить различные испытания, чтобы зарабатывать валюту: «охотники могут оттачивать свои навыки в повторяемых испытаниях охотников, зарабатывая внутриигровые ресурсы для покупки улучшений и множества инопланетных технологий».

Вместе с тем, разработчики HIGH ON LIFE представили новый анимационный короткометражный фильм под названием «Парень в дыре», который является одним из многих короткометражных фильмов, которые игроки смогут посмотреть на мониторах в HIGH ON LIFE.

