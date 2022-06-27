Использование валунов в саду
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Использование валунов в саду

Современный ландшафтный дизайн предусматривает применение валунов при формировании каменистого сада. Они могут принимать необычные формы благодаря тому, что когда они находятся в воде, она обтачивает их.

Камни в ландшафтном дизайне

Различные валуны для сада способствуют усилению ощущения близости с природой. Можно создать имитацию гор, берега озера, водопада. С помощью камней возможно устройство дорожек, заборов и других декоративных компонентов.

Для ландшафтного дизайна сада используют такие валуны:

  • природный камень. Для того чтобы подобрать дикий камень, необходимо учитывать стиль домовладения и садовую обстановку. Это нужно для гармонии и совместимости компонентов между собой;
  • гранитные валуны. Представители этой твёрдой породы имеют главным образом красный и жёлтый цвет. С их помощью оформляют дорожки, лестницы, садовые скамейки, возводят стены и отделывают искусственные водоёмы;
  • базальтовые образцы. В прочности сравнимы с гранитом. Очень устойчивые к температурным скачкам. Отлично переносят экстремальное использование. В связи с этим могут применяться как брусчатка для садовой дорожки, в искусственных террасах, ими укрепляют откосы на склонах;
  • мраморный камень. Эти прочные камни отличает необычайно пёстрая расцветка. В саду мрамор применяется для декорирования клумб, газонов и дорожек;
  • валуны известняка. В саду с помощью известняка создают альпийские горки, каменные сады и украшают клумбы;
  • искусственный камень. Уступает в весе природному камню и стоит дешевле. Для сада могут использоваться образцы с разными формами, размерами и расцветками.

Оформление сада валунами

Очень красиво смотрятся валуны с вокруг них декоративными соснами, можжевельником, туей и т. д.

Выбор валунов для сада

Подбирать подходящие камни следует в соответствии с такими рекомендациями:

  • формы. Лучше, если у валуна будет естественная, обработанная в природе форма: ступенчатая, округлая или плоская;
  • структура. От твёрдости валунов зависит их долговечность. Из прочных камней создают красивые и устойчивые композиции;
  • цветовые гаммы. Можно использовать любые матовые или глянцевые оттенки, но нужна единая цветовая гамма и небольшой блеск.

Не имеет значения, что будет создано на участке с помощью валунов: украшена клумба, закрыты бытовые конструкции или сформирован сад камней. В любом случае использование валунов сделает сад оригинальным и создаст ощущение вечности и спокойствия.


# Дизайн и стиль

Последние новости

Рай перфекциониста: подборка "идеальных" фотографий (16 фото)
Рай перфекциониста: подборка "идеальных" фотографий (16
Использование валунов в саду
Использование валунов в саду
Россиян охватила ностальгия
Россиян охватила ностальгия
Дочь Алека Болдуина рассказала об изнасиловании в подростковом возрасте
Дочь Алека Болдуина рассказала об изнасиловании в подростковом
Предприятие возместит ущерб за вырубку леса в охотничьих угодьях Чунского района
Предприятие возместит ущерб за вырубку леса в охотничьих угодьях
"Одинока и готова к браку": расставшаяся с парнем Кендалл Дженнер снялась без трусов, показав голый зад
"Одинока и готова к браку": расставшаяся с парнем Кендалл
«Папа, прощай!»: дети и жена Юры Шатунова у его гроба – фото
«Папа, прощай!»: дети и жена Юры Шатунова у его гроба – фото
Бородину осудили за игнор смерти Шатунова
Бородину осудили за игнор смерти Шатунова
США поставят Украине средства ПВО средней и большой дальности
США поставят Украине средства ПВО средней и большой дальности
Как живет Пугачева за границей
Как живет Пугачева за границей
Вслед за вредной мухой из Азии в Америку перебрались ее злейшие враги
Вслед за вредной мухой из Азии в Америку перебрались ее злейшие враги
Розенбаум поддержал покинувших Россию Пугачеву и Макаревича
Розенбаум поддержал покинувших Россию Пугачеву и Макаревича

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Умерла актриса Альбина Тиханова
Умерла актриса Альбина Тиханова
Беременная Катя Гордон оказалась в больнице
Беременная Катя Гордон оказалась в больнице

Еще по теме

Ландшафтный дизайн с использованием искусственных камней
Викторианский стиль в ландшафтном дизайне
Правильный уход за садом от мастеров
Мозаика в ландшафтном дизайне: 5 идей от «Трэйд Экспо Холдинг»