Использование валунов в саду

Вадим Карасев

Современный ландшафтный дизайн предусматривает применение валунов при формировании каменистого сада. Они могут принимать необычные формы благодаря тому, что когда они находятся в воде, она обтачивает их.

Камни в ландшафтном дизайне

Различные валуны для сада способствуют усилению ощущения близости с природой. Можно создать имитацию гор, берега озера, водопада. С помощью камней возможно устройство дорожек, заборов и других декоративных компонентов.

Для ландшафтного дизайна сада используют такие валуны:

природный камень. Для того чтобы подобрать дикий камень, необходимо учитывать стиль домовладения и садовую обстановку. Это нужно для гармонии и совместимости компонентов между собой;

гранитные валуны. Представители этой твёрдой породы имеют главным образом красный и жёлтый цвет. С их помощью оформляют дорожки, лестницы, садовые скамейки, возводят стены и отделывают искусственные водоёмы;

базальтовые образцы. В прочности сравнимы с гранитом. Очень устойчивые к температурным скачкам. Отлично переносят экстремальное использование. В связи с этим могут применяться как брусчатка для садовой дорожки, в искусственных террасах, ими укрепляют откосы на склонах;

мраморный камень. Эти прочные камни отличает необычайно пёстрая расцветка. В саду мрамор применяется для декорирования клумб, газонов и дорожек;

валуны известняка. В саду с помощью известняка создают альпийские горки, каменные сады и украшают клумбы;

искусственный камень. Уступает в весе природному камню и стоит дешевле. Для сада могут использоваться образцы с разными формами, размерами и расцветками.

Оформление сада валунами

Очень красиво смотрятся валуны с вокруг них декоративными соснами, можжевельником, туей и т. д.

Выбор валунов для сада

Подбирать подходящие камни следует в соответствии с такими рекомендациями:

формы. Лучше, если у валуна будет естественная, обработанная в природе форма: ступенчатая, округлая или плоская;

структура. От твёрдости валунов зависит их долговечность. Из прочных камней создают красивые и устойчивые композиции;

цветовые гаммы. Можно использовать любые матовые или глянцевые оттенки, но нужна единая цветовая гамма и небольшой блеск.

Не имеет значения, что будет создано на участке с помощью валунов: украшена клумба, закрыты бытовые конструкции или сформирован сад камней. В любом случае использование валунов сделает сад оригинальным и создаст ощущение вечности и спокойствия.



