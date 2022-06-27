Яровая подведет итоги работы комиссии по деятельности биолабораторий 30 июня

Вице-спикер Госдумы и сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Ирина Яровая 30 июня подведет предварительные итоги работы комиссии. Об этом со ссылкой на источник в Госдуме сообщает РИА Новости.

Яровая выступит на пленарном заседании в четверг, 30 июня, рассказал собеседник агентства.

Минобороны РФ 6 марта сообщило, что на территории Украины разрабатывалось биологическое оружие. В ходе спецоперации были обнаружены факты экстренной зачистки следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, которую финансировало американское министерство обороны. 31 марта состоялось первое заседание специально созданной парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий на Украине.

В нее вошли представители обеих палат российского парламента. Сопредседателями комиссии от Госдумы стала вице-спикер Ирина Яровая, от Совета Федерации — вице-спикер палаты регионов Константин Косачев. Всего в комиссию входят 14 депутатов и 14 сенаторов.

В середине июня Яровая заявила, что США и НАТО 20 лет осваивали Украину. Она пришла к такому выводу после того, как Пентагон 9 июня опубликовал информационную справку, в которой говорится, что за последние 20 лет власти США оказывали поддержку 46 различным гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине для повышения биологической безопасности в стране.