Экономист оценил факт возможного дефолта по евробондам для России

Вадим Карасев

Экономист Прокудин заявил, что возможный дефолт по евробондам для России не имеет значения

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин оценил факт возможного дефолта по евробондам для России. Его слова передает РИА Новости.

Как объяснил эконмист, Россия была признана дефолтной Комитет по кредитным деривативам, так как она не уплатила проценты на деньги, которые дошли с задержкой до инвесторов. «Поэтому с точки зрения Запада Россия уже в дефолте», — пояснил он. При этом дальнейшие дефолты для этого определения не имеют значения, как не имеет значения для России сам факт дефолта. «Это только проблема корпораций, которым западные банки не лонгируют кредиты», — заключил он.

Ранее финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил, что дефолт в России невозможен, потому что деньги у страны есть. При этом аналитик подчеркнул, что технический дефолт России все же может быть объявлен.