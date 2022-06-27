Эрдоган пообещал документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Эрдоган пообещал документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии

Эрдоган пообещал документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии

Эрдоган пообещал документально подтвердить лицемерие Швеции и ФинляндииЭрдоган пообещал доказать лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с терроризмом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня, документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии в вопросах борьбы с террористами. Его слова передает ТАСС.

«Завтра мы отправимся в Испанию для участия в саммите НАТО и сделаем все необходимое в соответствии с правами и интересами нашей страны», — рассказал глава турецкого государства. Он уточнил, что Анкара донесет информацию о лицемерии Хельсинки и Стокгольма в отношении организаций, которые в Турции признаны террористическими. Речь идет о Рабочей партии Курдистана (РПК), Силах народной самообороны (СНС) и других организациях.

Ранее представитель турецкого президента Ибрагим Калын рассказал, что 28 июня в Мадриде состоится саммит Турции, Швеции и Финляндии по вопросу вступления стран в НАТО. Он отметил, что инициатором этой встречи стал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Фронтмен Green Day откажется от гражданства США из-за отмены права на аборты
Фронтмен Green Day откажется от гражданства США из-за отмены права на
Бузова нежно поздравила сестру, а Стужук сошла с ума из-за разрыва с любимым. Соцсети звезд
Бузова нежно поздравила сестру, а Стужук сошла с ума из-за разрыва с
300 человек экстренно эвакуировали из «Сильвермолла»
300 человек экстренно эвакуировали из «Сильвермолла»
Татьяна Васильева недовольна пенсией
Татьяна Васильева недовольна пенсией
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает журналист
Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает
Диана Пожарская спровоцировала слухи о второй беременности
Диана Пожарская спровоцировала слухи о второй беременности
Младшая дочка Алсу трогательно поздравила маму-именинницу
Младшая дочка Алсу трогательно поздравила маму-именинницу
Эрдоган пообещал документально подтвердить лицемерие Швеции и Финляндии
Эрдоган пообещал документально подтвердить лицемерие Швеции и
В сети перечислили замены IKEA
В сети перечислили замены IKEA
В Госдуме прокомментировали предложение служить по контракту выпускникам школ
В Госдуме прокомментировали предложение служить по контракту
Утечка: появились изображения главного героя Scorn
Утечка: появились изображения главного героя Scorn
WSJ: хедж-фонды нарастили короткие позиции по USDT
WSJ: хедж-фонды нарастили короткие позиции по USDT

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
На похоронах Юрия Шатунова прошел очередной инцидент
На похоронах Юрия Шатунова прошел очередной инцидент
Матвиенко рассказала о воюющем с Россией НАТО
Матвиенко рассказала о воюющем с Россией НАТО

Еще по теме

Турция проведет переговоры с Финляндией и Швецией перед саммитом НАТО
Помощник Эрдогана назвал условия для принятия Швеции в НАТО
Эрдоган: курдов спонсируют из ЕС
РФ ответит на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — Шойгу