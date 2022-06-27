Юрию Шатунову собираются установить бронзовый памятник
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Юрию Шатунову собираются установить бронзовый памятник

Юрию Шатунову собираются установить бронзовый памятник
Покойный певец Юрий Шатунов будет удостоен памятника. В это воскресенье, 26 июня, в траурном зале Троекуровского кладбища Москвы состоялась церемония прощания с покойным певцом Юрием Шатуновым. Во вторник с ним попрощается семья - жена с сыновьями и близкие, а затем урна с прахом Юрия Шатунова будет предана земле на Троекуровском кладбище. Со временем на могиле Юрия Шатунова появится бронзовый памятник, принять участие в создании которого может каждый.
«Друзья Юры финансово помогут нам с установкой памятника. А пока давайте через «Комсомолку» объявим конкурс на лучший эскиз монумента Шатунову, - предложил директор Шатунова Аркадий Кудряшов. - Это будет трехметровый Юра из бронзы. Мы решили делать в бронзе, чтобы монумент не разворовали по кусочкам», сообщает kp.ru.   Напомним, солист группы «Ласковый май», 48-летний Юрий Шатунов скончался 23 июня. Причина смерти - обширный инфаркт миокарда.
# Шоу-бизнес Шатунов Юрий
По материалам: z-aya

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