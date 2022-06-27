Как гармонизировать энергию денег: где можно, а где нельзя хранить деньги
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Как гармонизировать энергию денег: где можно, а где нельзя хранить деньги

Как гармонизировать энергию денег: где можно, а где нельзя хранить деньги

Одно из важных мест в эзотерике занимает энергия денег, которая является одной из самых старых и мощных на земле. Поэтому важно понимать, по каким законам работает денежная энергия, и учиться правильно ею управлять, чтобы не перекрывались денежные потоки и поддерживалось финансовое благополучие. Правильное хранение денег — один из важных аспектов этой науки.

Где в доме можно хранить деньги


Существует несколько правил, которые следует соблюдать, чтобы энергия денег в вашем доме работала в позитивном ключе. Прежде всего, известная фраза «деньги любят тишину» когда-то и кем-то была сказана не просто так. Она является основополагающей для формирования позитивной денежной энергетики в доме. Чем меньше людей будет знать о месте хранения денег, тем лучшее энергетическое поле будет вокруг них создано.

Это может быть сейф, деревянная или металлическая шкатулка с замком, или просто бумажный конверт. Наиболее подходящим в энергетическом плане местом для хранения денег являются прихожая или кухня.


Согласно практике фэншуй, стихией денег является земля и металл, поэтому желательно, чтобы место хранения денег было рядом с землей, или какими-то металлическими предметами. В крайнем случае стопку денег можно скрепить обычной металлической скрепкой.

Считается, что деньги лучше складывать в аккуратные стопки по 20, 80 или 100 купюр.

Хорошей приметой для привлечения денег считается хранение одной новой купюры под скатертью кухонного стола. Достоинство купюры при этом не имеет значения.

В каком месте дома нельзя хранить деньги


Самым неудачным местом для хранения денег считается спальня — в ней энергия денег прекращает работать и засыпает. Особенно недопустимо, чтобы тайник располагался под матрасом или в непосредственной близости от спального места.

При хранении денег в кухне нельзя размещать тайник рядом с приборами, которые производят огонь и воду. Даже водопроводные трубы не должны проходить рядом с тайником, иначе энергия денег будет утекать. То же относится и к прихожей — место для хранения денег должно быть подальше от входной двери во избежание утечки денежной энергии.


Не подходят для хранения денег стеклянные банки — в них энергия денег приходит в хаотический порядок и не способствует достатку. Хранение купюр в книгах может перестраивать их энергетику под сюжет произведения. Единственное исключение — книги с позитивным содержанием.

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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