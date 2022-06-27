Как эффективно бороться с муравьями с помощью борной кислоты

Муравьев сложно назвать полноценными вредителями сада, потому что они рыхлят землю, защищают овощи и ягоды от гусениц, слизней и клещей. Тем не менее если возле дома появляется большая колония таких насекомых, это грозит размножением тли и постоянными рейдами на растения. Далее мы расскажем, как с помощью борной кислоты избавиться от муравьев.

Что необходимо знать о муравьях

Эти насекомые не являются стопроцентными вредителями, но они поедают росу, которую выделяет тля, а вот она, в свою очередь, питается различными растениями. Муравьи защищают свои источники питания от разных хищников и божьих коровок. Поэтому из-за тли и погибают растения.

Отличным средством, которое отпугнет муравьев, является борная кислота. Ее можно найти в садовых магазинах или аптеках.

Как работает борная кислота





Она работает как бомба замедленного действия для муравьев по мере накопления в их организме. Борная кислота влияет на нервную систему насекомых, например, вызывает серьезные нарушения внутри организма, которые могут привести к параличу. Для одной особи необходимо немного отравы. Для того чтобы остановить насекомых, нужно рассыпать отраву возле муравейника, растений или вокруг дома. Жидкие и сухие приманки работают лучше, потому что муравьи их относят в муравейник в качестве пищи для своих собратьев.

Рецепты приготовления приманок для муравьев





Одни муравьи ищут что-то сладкое, а другие стараются находить жиры. Для начала необходимо смешать несколько продуктов питания с небольшим количеством борной кислоты и посмотреть, что насекомым нравится больше, затем в будущем отталкиваться от этих предпочтений.

Насколько затянется борьба с насекомыми с помощью борной кислоты

В 100 миллиграммах теплой воды нужно размешать 100 грамм кислоты, добавить 1 чайную ложку варенья и 2 столовые ложки сахара. Эту смесь необходимо перемешать и вылить в посудину, которую нужно поставить возле муравейника. Сверху чем-нибудь прикрыть, чтобы туда не попадали осадки. 2 столовые ложки глицерина необходимо смешать с 1 столовой ложкой воды, добавить 1 чайную ложку меда, 1,5 столовые ложки сахара и одну третью чайной ложки борной кислоты. Из этой смеси нужно сделать шарики и разложить на любимых дорожках муравьев. 3 вареные картофелины перетереть вместе с 3 желтками, добавить 10 грамм борной кислоты и 1 чайную ложку сахара. Из полученной смеси необходимо скатать небольшие шарики. В стакан сахарной воды добавить 8 чайных ложек сахара, а потом 1 чайную ложку борной кислоты и перемешать.

Борная кислота – это замедленная отрава для всех муравьев в колонии, потому что каждый добытчик пищи приносит ее в муравейник и делится со своими собратьями. Такой вид отравления муравьев может занять определенное количество времени. Постепенно все насекомые начнут вымирать, но для полного уничтожения муравейника необходимо от 3 до 4 недель. Нужно менять приманку через несколько дней, чтобы она всегда оставалась свежей.