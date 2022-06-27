Как можно отстирать различные виды кроссовок от грязи

Кроссовки выглядят красиво и спортивно, но из-за постоянного ношения они начинают пачкаться и терять вид. А после длительной носки и вовсе становятся непонятно на что похожи. Далее мы расскажем, как отстирать кроссовки от грязи с помощью проверенных способов.

Подготовка обуви перед чисткой

Перед началом чистки из кроссовок нужно достать стельки и вытянуть шнурки. Затем немного протереть обувь мокрой мочалкой или щеткой — это позволит убрать пыль и сильные загрязнения.

Как очистить от грязи кроссовки с сеточной основой





На такой вид кроссовок необходимо нанести соду и уксус с помощью мочалки, затем оставить на 15 минут. Потом следует немного протереть обувь щеткой и чистой мокрой мочалкой. После всех процедур их нужно высушить — и можно надевать.

Как очистить от грязи кроссовки из кожи

Нужно в воде развести моющее средство для обуви, с помощью мочалки или тряпки вымыть им кроссовки. Далее их следует протереть щеткой и затем начисто влажной тряпкой. Потом им необходимо дать высохнуть.

Как очистить от грязи трикотажные кроссовки





Для такого вида обуви необходимо использовать кусок ткани и мыло, чтобы не повредить верхний слой кроссовок. Нужно влажной тряпкой нанести мыльную пену на грязный участок. После удаления загрязнений обувь нужно вытереть сухой мочалкой или полотенцем и дать ей высохнуть.

Как очистить от грязи кроссовки и кеды из парусиновой ткани

Для этого способа понадобится зубная щетка и раствор, который сделан из соды и воды. Необходимо нанести эту смесь на щетку и ей тереть кроссовки, пока они не станут чистыми. Потом им нужно дать высохнуть и удалить остатки соды мокрым полотенцем или мочалкой.

Также грязные кроссовки можно просто постирать в стиральной машинке, но этот способ подойдет тем, кто никуда не спешит и не собирается выходить на улицу в ближайшее время.