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Как живет Пугачева за границей

Как живет Пугачева за границей

Вот уже 4 месяца Максим Галкин и Алла Пугачева проживают в Израиле. Семья спешно покинула Россию после политических высказываний юмориста. Алла хоть и тактично молчала, но как верная жена поехала вслед за мужем. И, кажется, что у семьи все складывается хорошо, судя по социальным сетям знаменитостей.

К слову, многие упрекают Максима в том, что он увел свою супругу далеко от Родины. Так, недавно высказался 40-летний актер Вячеслав Манучаров. Он уверен, что Максим совсем не думал о своей 73-летней супруге, когда решил стать «совестью нации». Актер считает, что Галкин не оставил Алле Борисовне выбора, и она вынуждена была уехать из страны, в которой ее любят и ждут, в «глухую израильскую деревушку», где она никому не нужна и будет «увядать там в забвении».

«Жаль, что, похоже, супруг даже не оставил легенде выбора. И это страшно», — закончил свою пламенную речь Манучаров.



Актер уверен, что Алла Борисовна очень переживает из-за разлуки с родиной и соотечественниками, из-за всего происходящего. Он молится, чтобы такое потрясение не укоротило годы ее жизни, так как Алла Борисовна – легенда Советского Союза.

Вопреки всем домыслам, Максим периодически радует публику снимками своей супруги. Конечно, делает он это не так часто, как раньше, все больше выкладывая лишь расписание юмористических концертов, но все же иногда свежие фото появляются в его блоге.

На фотографии счастливая и довольная Алла Пугачева широко улыбается. Она одета в майку и рубашку, шорты и кеды – все белого цвета. Экс-певица поменяла и прическу – немного подстригла и осветила волосы, подравняла челку. Складывается мнение, что Примадонна вполне довольна своей жизнью.


Тем более, о постоянной эмиграции никто не говорит. Алла Борисовна уверяет, что вернется в Россию к 1 сентября, уже через 2 месяца, ведь ее дети пойдут в школу, а сейчас у них каникулы (последние месяцы весны находились на дистанционном образовании). Максим Галкин, по всей вероятности, семью сопровождать не будет, так как у него запланированы концерты в Европе на начало сентября. Возможно, он вернется чуть позже, когда разговоры о нем и его высказываниях немного утихнут.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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