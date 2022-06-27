Каталония запустит собственную метавселенную Cataverse
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Каталония запустит собственную метавселенную Cataverse

Каталония запустит собственную метавселенную Cataverse


Правительство автономной испанской области Каталония намерено превратить регион в цифровой хаб и запустить собственную метавселенную. Об этом глава управления по инновациям Даниэль Макро рассказал Cointelegraph.


В 2014 году Макро возглавил правительственную инициативу Smart Catalonia, курируя трансформацию Каталонии в "смарт-страну". С появлением технологии блокчейн и метавселенных чиновник начал работать над созданием "полностью цифровой экономики, вдохновленной физическим миром".


По словам Макро, власти планируют запустить "каталонскую метавселенную".


"Cataverse будет связана с каталонским языком и культурой. Мы хотим, чтобы местные организации, которые делают что-то в сфере культуры, могли реализовать это в метавселенной", — объяснил он.


По словам чиновника, столица области, Барселона, также станет центром цифровых инноваций. В достижении этой цели многое будет зависеть от привлечения талантливых специалистов. Правительство реализовало ряд программ для поддержки талантливой молодежи, подчеркнул Макро.


"У нас реализуется сильная политика, чтобы генерировать таланты в университетах. Мы также часто проводим программы повышения квалификации, такие как учебные лагеря и другие мероприятия, поскольку нам нужны разные специализации", — заявил чиновник.


Он добавил, что правительство старается сочетать развитие новых талантов и привлечение большего числа "бизнесов с дружественной рабочей средой".


Отвечая на вопрос о блокчейн-проектах, с которыми могут взаимодействовать туристы в Барселоне, Макро привел в пример решения, ориентированные на здравоохранение и общественный транспорт.


Напомним, в марте создание собственной криптовалюты и метавселенной анонсировали в ведущем футбольном клубе региона, "Барселоне".

# Экономика барселона, каталония, метавселенные, новости
По материалам: ForkLog

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