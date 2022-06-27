Кириенко назвал русским культурным кодом желание помогать другим
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Кириенко назвал русским культурным кодом желание помогать другим

Кириенко назвал русским культурным кодом желание помогать другим

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что пандемия коронавируса заканчивается, но навсегда остается стремление помогать другим. В этом, по словам Кириенко, и заключается особенность русского культурного кода.

Об этом он сказал в воскресенье журналистам на фестивале в честь Дня молодежи.


"Сотни тысяч волонтеров по всей стране пошли помогать врачам в красные зоны, в поликлиники, пошли разносить продукты и лекарства пожилым людям домой, помогать приютам для животных, в домах инвалидов, домах престарелых", - отметил Кириенко, говоря о добровольческом движении "Мы вместе".

Он добавил, что "пандемия заканчивается, к счастью", а стремление помогать другим не заканчивается никогда.

"Что <...> отличает российскую молодежь сегодня: стремление самому реализовать себя, но это и внутренняя готовность помогать другим. Это проявилось, как никогда, два года назад, когда началась пандемия. Российское общество ответило на это удивительной готовностью помогать другим. Особенность российского, русского культурного кода в том, что, когда сложно, люди готовы помогать тому, кому еще сложнее", - сказал он.

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По материалам: uposters.ru

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