Кириенко назвал русским культурным кодом желание помогать другим

Вадим Карасев

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что пандемия коронавируса заканчивается, но навсегда остается стремление помогать другим. В этом, по словам Кириенко, и заключается особенность русского культурного кода.

Об этом он сказал в воскресенье журналистам на фестивале в честь Дня молодежи.

"Сотни тысяч волонтеров по всей стране пошли помогать врачам в красные зоны, в поликлиники, пошли разносить продукты и лекарства пожилым людям домой, помогать приютам для животных, в домах инвалидов, домах престарелых", - отметил Кириенко, говоря о добровольческом движении "Мы вместе".

Он добавил, что "пандемия заканчивается, к счастью", а стремление помогать другим не заканчивается никогда.

"Что <...> отличает российскую молодежь сегодня: стремление самому реализовать себя, но это и внутренняя готовность помогать другим. Это проявилось, как никогда, два года назад, когда началась пандемия. Российское общество ответило на это удивительной готовностью помогать другим. Особенность российского, русского культурного кода в том, что, когда сложно, люди готовы помогать тому, кому еще сложнее", - сказал он.