Клишас предложил установить для Вашингтона «пределы для печатания долларов»
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Клишас предложил установить для Вашингтона «пределы для печатания долларов»

Клишас предложил установить для Вашингтона «пределы для печатания долларов»

Лучше бы страны G7 установили предельные параметры для печатания долларов и ограничили бесконтрольную эмиссию денег США, раздувшую инфляцию по всему миру. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Накануне стало известно, что Лидеры стран Группы семи (G7) обсуждают вопрос установления предельных цен на российскую нефть. По словам источника в правительстве Германии, G7 находится на пути по достижению решения, а дискуссии на этот счет идут «в правильном направлении».

«Лучше бы страны G7 вместо попытки установить предельную цену на российские энергоносители (с чего бы это при свободном-то рынке), установили бы для Вашингтона предельные параметры для печатания долларов и ограничили ту бесконтрольную эмиссию денег в США, которая и раздула инфляцию по всему миру», — отметил сенатор.

Однако, по его мнению, это «не дело колоний указывать Хозяину», сколько денег печатать. Поэтому административное регулирование цен на энергоносители — новый тренд свободного рынка, заключил он.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее анонсировал запрет G7 импорта российского золота. Он назвал поставки важнейшей статьей экспорта, приносящей Москве «десятки миллиардов долларов». Страны «Большой семерки» вместе объявят о запрете импорта золота, написал американский лидер в Twitter.

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По материалам: pnp.ru

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