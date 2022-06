Команда THORChain запустила мейннет. Цена RUNE выросла на 11%

Команда мультичейн-протокола ликвидности THORChain объявила о запуске мейннета проекта. Его нативный utility-токен RUNE отреагировал ростом на 11%, согласно CoinGecko.

❗️Announcing: Mainnet Since April 2021, THORChain has been hardening under its beta label, Multichain Chaosnet, which will now transition to Mainnet. Read: https://t.co/aLOpEUp9iQ (🧵1/8)

«С момента создания в 2018 году и до настоящего времени THORChain в основном был исследовательским проектом. Мейннет знаменует становление протокола в качестве полнофункционального продукта с большим количеством возможностей, богатой экосистемой и сильным сообществом», — говорится в заявлении разработчиков.

За последнюю неделю цена RUNE выросла на 30%. На момент написания токен торгуется вблизи $2,19.

Часовой график RUNE/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

THORChain — децентрализованный протокол, который позволяет пользователям обменивать активы через пулы ликвидности в различных сетях вроде BNB Chain и Ethereum. Проект также поддерживает операции с синтетическими активами.

По собственным данным разработчиков, за время работы протокол обработал ончейн-свопы на сумму более $3,8 млрд. Объем заблокированных в его смарт-контрактах средств превышает $300 млн.

Изначально токен RUNE был выпущен в сетях BNB Chain и Ethereum. С запуском мейннета поддержка этих активов «будет постепенно сокращаться». Держателям токенов рекомендовали обменять их на нативные.

О листинге последних уже объявил ряд централизованных бирж, включая Binance и Crypto.com.

1/ @THORChain Mainnet is opening up the floodgates! @binance, @kucoincom, and @cryptocom all announced they'll support native $RUNE the past few days. What an exciting time to be a #ThorChad! LFG!