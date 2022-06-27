Команда THORChain запустила мейннет. Цена RUNE выросла на 11%
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Команда THORChain запустила мейннет. Цена RUNE выросла на 11%

Команда THORChain запустила мейннет. Цена RUNE выросла на 11%


Команда мультичейн-протокола ликвидности THORChain объявила о запуске мейннета проекта. Его нативный utility-токен RUNE отреагировал ростом на 11%, согласно CoinGecko. 



«С момента создания в 2018 году и до настоящего времени THORChain в основном был исследовательским проектом. Мейннет знаменует становление протокола в качестве полнофункционального продукта с большим количеством возможностей, богатой экосистемой и сильным сообществом», — говорится в заявлении разработчиков.


За последнюю неделю цена RUNE выросла на 30%. На момент написания токен торгуется вблизи $2,19.


Часовой график RUNE/USDT биржи Binance. Данные: TradingView. 

THORChain — децентрализованный протокол, который позволяет пользователям обменивать активы через пулы ликвидности в различных сетях вроде BNB Chain и Ethereum. Проект также поддерживает операции с синтетическими активами.


По собственным данным разработчиков, за время работы протокол обработал ончейн-свопы на сумму более $3,8 млрд. Объем заблокированных в его смарт-контрактах средств превышает $300 млн.


Изначально токен RUNE был выпущен в сетях BNB Chain и Ethereum. С запуском мейннета поддержка этих активов «будет постепенно сокращаться». Держателям токенов рекомендовали обменять их на нативные. 


О листинге последних уже объявил ряд централизованных бирж, включая Binance и Crypto.com.



В рамках маркетинговой кампании вокруг запуска основной сети команда THORChain представила совместную с Binance инициативу Rune in a Million. Последняя предполагает распределение среди пользователей платформы $1 млн в RUNE. 


Напомним, в ноябре 2021 года децентрализованная биржа THORSwap на базе THORChain привлекла $3,75 млн по итогам приватного токенсейла. 

# Экономика thorchain, новости
По материалам: ForkLog

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