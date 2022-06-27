Команда Xbox «осведомлена» о серьезных проблемах в работе поиска
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Команда Xbox «осведомлена» о серьезных проблемах в работе поиска

Команда Xbox «осведомлена» о серьезных проблемах в работе поиска


Уже прошло почти 2 года с момента, когда Microsoft выпустила полностью обновленное мобильное приложение Xbox. Это приложение лишилось большого количества функций, но в нем появились и некоторые новые возможности.

Одна из главных претензий игроков к новому приложению, которая появилась сразу после его выхода, это работа поисковой строки. Игроки неоднократно жаловались, что поисковая строка в мобильном приложении Xbox — это просто «генератор случайных игр, а не поиск». Тем не менее, Microsoft никак не комментировала проблему.

На днях комментарий все же появился, от официального представителя Xbox. Эден Мари, которая является инженером Xbox и работает над ПО для консолей, в Twitter прокомментировала данную проблему. Пользователи обратились к ней с жалобами на работу поиска, и она ответила, что об этом «команда очень хорошо осведомлена».


Однако, Эден Мари не смогла ответить, когда данная проблема будет решена, она не является частью команды Xbox, ответственной за мобильное приложение.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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