Криса Эванса предложили на роль Росомахи
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Криса Эванса предложили на роль Росомахи

Криса Эванса предложили на роль РосомахиБратья Руссо предложили актера Криса Эванса на роль Росомахи в новых фильмах Marvel

Братья Энтони и Джо Руссо, выступавшие режиссерами фильмов «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», предложили актера Криса Эванса на роль Росомахи в новых проектах студии Marvel. Интервью с ними было опубликовано на YouTube-канале подкаста Phase Zero.

Джо Руссо заявил, что хотел бы видеть Эванса в образе Росомахи. «Он невероятный актер. Я не имею в виду ничего плохого, но он совсем не похож на Капитана Америку. Стив Роджерс очень тихий и сдержанный. Крис энергичный, смешной и харизматичный, он источает много энергии», — сказал режиссер.

В настоящее время Marvel ищет нового кандидата на роль Росомахи, так как Хью Джекман покинул франшизу. При этом Крис Эванс, который, как предполагается, может его заменить, сейчас занят во многих других проектах. Он работает над картиной братьев Руссо «Серый человек», а также снимается с Аной де Армас и Эдрианом Броуди в ленте Декстера Флетчера Ghosted. Кроме того, он снимается со Скарлетт Йоханссон в фильме «Проект "Артемида"».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Люди с какими именами отмечают День ангела 28 июня
Люди с какими именами отмечают День ангела 28 июня
Криса Эванса предложили на роль Росомахи
Криса Эванса предложили на роль Росомахи
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" — мальчик въехал в соседнюю машину. Дженнифер Лопес успокоила ребенка
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" —
Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой
Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой
Леонид Федун о планах после ухода с должности вице-президента «Лукойла»
Леонид Федун о планах после ухода с должности вице-президента
Россия выслала восемь греческих дипломатов
Россия выслала восемь греческих дипломатов
Семья Юрия Шатунова сделала заявление о его смерти и виновности медиков
Семья Юрия Шатунова сделала заявление о его смерти и виновности
Максим Галкин злобное, обрюзгшее существо, заявила артистка Лариса Бравицкая
Максим Галкин злобное, обрюзгшее существо, заявила артистка Лариса
О личиной жизни Владимира Епифанцева рассказала его сестра
О личиной жизни Владимира Епифанцева рассказала его сестра
Андрей Малахов раскрыл тайну своего парика
Андрей Малахов раскрыл тайну своего парика
Подборка гифок (25 гифок) - 27.06.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 27.06.2022
В России заявили о готовности отвечать на ограничение транзита в Калининград
В России заявили о готовности отвечать на ограничение транзита в

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Беременная Катя Гордон оказалась в больнице
Беременная Катя Гордон оказалась в больнице
Маргарита Симоньян высказалась о Юрии Шатунове
Маргарита Симоньян высказалась о Юрии Шатунове

Еще по теме

Хью Джекман поведал о возможном присоединении Росомахи к «Мстителям»
Супруга Хью Джекмана отговаривала его от роли Росомахи
Известный голливудский актер неожиданно прибыл в столицу Украины (ФОТО)
Авторы фильма "Мстители: Финал" решили снимать кино о политике