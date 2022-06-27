Кристина Романова об отмене абортов в США: "Бабушке пришлось сделать нелегальный аборт в СССР в середине 1960-х"
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Кристина Романова об отмене абортов в США: "Бабушке пришлось сделать нелегальный аборт в СССР в середине 1960-х"

Кристина Романова об отмене абортов в США: "Бабушке пришлось сделать нелегальный аборт в СССР в середине 1960-х"

Российская модель, возлюбленная миллиардера Владислава Доронина Кристина Романова, прокомментировала резонансное решение Верховного суда США об абортах: 24 июня суд отменил решение по делу "Роу против Уэйда", признававшее аборт конституционным правом, — теперь каждый штат будет сам вырабатывать нормы, регулирующие его проведение.

Романова, у которой двое детей от Доронина, опубликовала в инстаграме* пост на английском и выступила за то, чтобы женщины сами распоряжались своим телом:

Мне нужен был день, чтобы переварить эти шокирующие новости. Никогда не забуду историю, рассказанную мне бабушкой, о том, как ей пришлось делать нелегальный аборт в СССР в середине 1960-х. Она развелась и осталась с маленьким ребенком на руках, без какой-либо финансовой поддержки. Поэтому она решила, что просто не сможет ухаживать еще за одним ребенком. То, что пришлось пережить бабушке и другим женщинам, похоже на сцену из фильма ужасов (вы не захотите знать подробности). А ведь это было в 1960-е. В СССР. Никогда не подумала бы, что у женщин одной из самых прогрессивных стран можно отнять право на аборты. Но это произошло. Я не знаю, какие действия предпринять, чтобы вернуть это право, но это необходимо сделать! Мое сердце со всеми женщинами, которые пострадали и пострадают от этого жестокого поступка.

После решения Верховного суда о запрете абортов объявили штаты Кентукки, Луизиана, Миссури, Южная Дакота. Ожидается, что число таких штатов увеличится. В стране повсюду проходят протесты: президент США Джо Байден назвал решение суда "трагической ошибкой", крупные компании (Disney, Netflix, Condé Nast) пообещали оплачивать своим сотрудницам транспортные расходы на поездки в другие штаты, где аборты пока еще разрешены; звезды, среди которых Ева Лонгория, дочь Пола Уокера Мидоу и другие, выступают с публичным осуждением запрета абортов.

В начале июня имя Кристины Романовой попало во многие российские СМИ из-за скандала: в светской тусовке обсуждали, как Романова поссорилась с Илоной Столье, которая пришла на вечеринку модели без приглашения — говорят, что причиной разборок стала ревность.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Елизавета Константинова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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