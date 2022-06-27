Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает журналист
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Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает журналист

Ксения Собчак пыталась замять скандал с автокатастрофой, утверждает журналист
Минаев высказался о скандале с ведущей и журналисткой Ксенией Собчак.   Между известной журналисткой и светской львицей Ксенией Собчак и редактором Esquire Russia, писателем Сергеем Минаевым разгорается скандал.
Сергей Минаев в телеграм-канале признался, что помогал Ксении Собчак блокировать в Сети новости о смертельном ДТП с ее участием осенью 2021 года. Сделал он это в ответ на программу Собчак, где о Минаеве упоминалось в отрицательном ключе. «Ваш менеджер Кирилл слезно умолял меня помочь заблокировать в телеграме одну вашу известную «автоисторию», — обратился Сергей Минаев к Ксении Собчак. — Я обзванивал всех телеграм-посредников, чтобы вам помочь».
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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