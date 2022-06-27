Леонид Федун о планах после ухода с должности вице-президента «Лукойла»

Один из самых известных бизнесменов в нефтяной сфере объявил о том, что покидает пост вице-президента «Лукойла». Леонид Федун уже знает, чем будет заниматься после.

Знаменитая нефтяная компания сообщила о том, что вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун покидает пост в связи с достижением пенсионного возраста, а также по семейным обстоятельствам. «Мне скоро 67. Жду седьмого ребенка. Четверо внуков. Со «Спартаком» остаюсь», — заявил Федун после объявления.

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Отметим, что в 2004 году Федун купил футбольный клуб «Спартак». Уже сейчас все гадают, что будет со знаменитым клубом, но пресс-служба уже выпустила пресс-релиз: «К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» — делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался».

Отметим, что в 2020 году состояние Федуна оценивалось в 11 миллиардов долларов. Правда, в 2022 году из-за санкций он потерял до 80% денег. Сам же бизнесмен говорил, что не собирается уезжать из страны и хочет пожить спокойно.