Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой

Вадим Карасев

73-летняя Алла Пугачева уже четыре месяца живет в Израиле в элитной вилле, недалеко от берега Средиземного моря. Говорят, Алле и ее супругу Галкину стоимость аренды такого жилья может обходиться в сумму до миллиона рублей в месяц.

Галкин иногда устраивает концерты, а Пугачева в основном отдыхает дома и проходит лечение, но денег у них хватает. Как выяснилось, Примадонна получает пенсию, на которую повлияло звание народной артистки.

Об этом в эфире шоу "Антонимы" рассказала коллега Аллы Лолита Милявская. По ее словам, Пугачевой платят в два раза больше.

Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она — народная артистка СССР.

Недавно Лолита Милявская критиковала подобные государственные звания и выступала за их отмену. Как она утверждала, толку от них никого нет: коммуналка меньше не стала и на кладбище места не дают. Про прибавку она тогда не упомянула.