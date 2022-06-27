Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой
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Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой

Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой

73-летняя Алла Пугачева уже четыре месяца живет в Израиле в элитной вилле, недалеко от берега Средиземного моря. Говорят, Алле и ее супругу Галкину стоимость аренды такого жилья может обходиться в сумму до миллиона рублей в месяц.

Галкин иногда устраивает концерты, а Пугачева в основном отдыхает дома и проходит лечение, но денег у них хватает. Как выяснилось, Примадонна получает пенсию, на которую повлияло звание народной артистки.


Об этом в эфире шоу "Антонимы" рассказала коллега Аллы Лолита Милявская. По ее словам, Пугачевой платят в два раза больше.

Все эти звания — всего лишь прибавка к пенсии. Я ее оформила. У меня 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, так как она — народная артистка СССР.

Недавно Лолита Милявская критиковала подобные государственные звания и выступала за их отмену. Как она утверждала, толку от них никого нет: коммуналка меньше не стала и на кладбище места не дают. Про прибавку она тогда не упомянула.

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По материалам: uposters.ru

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