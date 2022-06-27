Лунный день сегодня 27 июня 2022 года
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Лунный день сегодня 27 июня 2022 года

Лунный день сегодня 27 июня 2022 года

Отслеживать настроение Луны — это значит всегда и при любых обстоятельствах оставаться успешными. Подсказки астрологов позволят вам достичь поставленных целей и стать счастливыми в этот понедельник.


Наступает далеко не самая приятная и простая неделя, поэтому очень важно начать ее правильно. В этом вам помогут народные приметы на понедельник. Что касается положения Луны, то оно сегодня далеко не самое благоприятное. Это значит, что нужно быть чуточку осторожнее с принятием решений, а также усмирить свои эмоции.

Фаза Луны: начинается 28 лунный день. Он пройдет под эгидой стихии Воздуха, представленной Близнецами. Убывающая Луна не очень хорошо сочетается с этим Знаком Зодиака, поэтому сегодня нас будут ждать проблемы с общением, с формированием собственного мнения.

Магнитные бури 27 июня: магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера Земли не будет подвержена атакам со стороны Солнца.

Что принесет удачу сегодня


осторожность в общении;
самоконтроль;
уединение;
спокойствие;
доброта.

Что отпугнет успех в этот день


крупные покупки;
ремонт;
домашние дела.

Домашние дела по лунному календарю

Понедельник находится под властью Луны, которая не особо хочет, чтобы мы с вами занимались сегодня домашними делами. Стихия Воздуха говорит о том, что нужно проветрить помещения, а вот стирку и влажная уборку с мытьем окон точно лучше отложить. В такое день как сегодня лучше попробовать приготовить каике-то легкие блюда из овощей или фруктов. Нам нужны витамины и энергия. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют больше отдыхать дома. А не наваливать на себя какие-то дела.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник


Это будет отличный день, чтобы разобрать свои вещи и оставить только самое необходимое. Чтобы обрести успех у противоположного пола, астрологи советуют усилить удачу с помощью гармоничных сочетаний белого и розового оттенка, а также умеренного добавления в образ классического черного. Можно экспериментировать со стилистическими направлениями, текстурами и формами.

Из талисманов астрологи советуют отдавать предпочтение минералам, которые гармонизируют сознание: яшма, аметист, аквамарин. Также можно отдать предпочтение мельхиоровым изделиям. Они помогут вам остаться собранными.

Финансы и работа 27 июня

Близнецы сильно повлияют на деловую сферу жизни. Непоследовательные и неожиданные события этого дня могут выбить вас из колеи, спутать планы. Финансовые прогнозы довольно неоднозначны: с одной стороны, сегодня есть вероятность сорвать большой куш, с другой — риски могут привести к ошибкам и недоразумениям.


Астрологи советуют быть осторожнее в обращении с документами. Если вы работаете с числами, обязательно проверяйте себя. Старайтесь не совершать сегодня дорогостоящих покупок, особенно в кредит или в рассрочку. Инструментом решения финансовых проблем станет позитивный настрой, последовательность и осторожность.

Любовь и общение в 28 лунный день

У многих людей сегодня может быть капризное настроение. Не злитесь на близких за это и уделяйте им побольше внимания, чтобы не нарушать гармонию внутри семьи. Будьте добрее и с малознакомыми людьми, коллегами. Сегодня можно легко поссориться с тем, у кого другое мнение или иной взгляд на вещи.

Любовные отношения протекают в такой день довольно сложно. Люди могут соревноваться друг с другом в том, кто морально сильнее, лучше, умнее. Не допустить энергетического истощения поможет дипломатичность, выдержка, умеренность и психологическая дистанция. Не нужно подталкивать вторую половинку к ссорам.


Настроение и здоровье по лунному календарю

Как было сказано выше, люди будут сегодня капризными. Если вдруг вам что-то не понравится, не предъявляйте никому претензий. Будьте спокойнее и знайте, что всё в полном порядке. Астрологи советуют не поддаваться эмоциональным порывам и держать дистанцию от энергетических вампиров.

События с самого утра и до поздней ночи могут развиваться крайне нестандартно, из-за чего многие люди испытают стресс. Ситуация на работе или в личной жизни может забуксовать, а энергия на преодоление проблем закончиться. Лучшее решение — заняться своим здоровьем, отдохнуть, а потом с новыми силами пытаться что-то изменить.

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По материалам: dailyhoro.ru

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