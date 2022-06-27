Максим Галкин злобное, обрюзгшее существо, заявила артистка Лариса Бравицкая

Артист Максим Галкин сильно изменился после эмиграции, уверена актриса. Лариса Бравицкая рассказала, как изменился в эмиграции Максим Галкин. 62-летняя актриса и сценарист заявила, что пародист стал злобным. Бравицкая хорошо знает коллегу. Она общается с ним с начала 2000-х. Лариса заверила, что Максим в разговоре всегда был вежлив и предупредителен. Актрису фильма «Чернобыль. Последнее предупреждение» радовало то, что Галкин добился успеха на сцене, построил замок и женился на Алле Пугачевой. «Он прекрасно и талантливо беседовал с детьми в передаче «Лучше всех!», а это, поверьте, очень непросто, был остроумен в «Сегодня вечером» и др. передачах, смешно пародировал, в том числе и Зеленского, за что и попал под санкции. Но главное — никогда в своих шутках не опускался до низкопробной пошлятины и безвкусицы», — высказала мнение Бравицкая. Сценаристку фильма «Он и она» удивил отъезд Максима с женой и детьми в Израиль. По словам Ларисы, причины для такого решения у звезды Первого канала не было.«Прошло четыре месяца со времени его побега, — указала писательница. — И на израильской сцене вместо остроумного, элегантного, искреннего артиста, — самовлюбленное, злобное, обрюзгшее существо, в котором невозможно узнать когда-то блистательного Галкина. Куда делись шарм, лоск, обаяние? Но главное, куда-то испарился и сам талант, а искрометный, элегантный юмор сменился на низкопробные, провинциальные и пошлые скабрезности». Бравицкая назвала причину, по которой с мужем Примадонны произошла такая метаморфоза. По словам актрисы, Родина и искусство жестоко мстят за предательство. «Судьба отщепенца печальна и трагична, — пришла к выводу Лариса. — В чем причина безрассудного и глупого поступка когда-то талантливого харизматичного артиста? Талант не адекватен уму, чести и достоинству. Много примеров действительно талантливых в творчестве и мерзких, ничтожных в быту. И наоборот, прекрасный человек, порядочный, а в творчестве ничто, бездарь». Сценариста придумала новое слово: «галковщина». Бравицкая заявила, что это спонтанная эмиграция, крушение всей прошлой, благополучной жизни, добровольный отказ от Родины. «Примеров галковщины много. Земфира, та же Примадонна или, например, многолетняя успешная ведущая Первого канала Жанна Агалакова, которая добровольно осталась за границей, отказалась от работы и готова мыть полы и унитазы, но только не возвращаться на Родину. Это всё, подчеркиваю, талантливые люди», — написала Бравицкая в своем Telegram-канале.