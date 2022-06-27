Матвиенко назвала условия, на которых Россия будет вести переговоры с Украиной

Переговоры России и Украины должны проходить «на реалистичных условиях», считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, если бы Запад захотел, то «давно бы усадил Киев за стол переговоров» по мирному урегулированию конфликта на Украине. «Но переговоры должны идти на реалистичных условиях. Это условия, которые заявлены в целях специальной военной операции России. И ни на каких других условиях Россия вести переговоры не будет», — заявила Матвиенко в интервью белорусскому каналу СТВ.

Спикер также заметила, что Украина «перешла красную черту», и сегодня «не Россия воюет с Украиной, а коллективный Запад, НАТО руками украинцев воюют с Россией».