Матвиенко рассказала о переходе РФ и Белоруссии на расчеты в национальных валютах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Матвиенко рассказала о переходе РФ и Белоруссии на расчеты в национальных валютах

Матвиенко рассказала о переходе РФ и Белоруссии на расчеты в национальных валютах

Матвиенко рассказала о переходе РФ и Белоруссии на расчеты в национальных валютах

Россия и Белоруссия все больше переходят на взаиморасчеты в национальных валютах, и сегодня двум государствам важно обеспечить свою финансовую безопасность. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью белорусскому каналу СТВ.

Она напомнила, что в союзных программах отражена тема расчетов между двумя странами в национальных валютах. «Мы видим, как (на Западе) без суда и следствия заморожены резервы РФ, замораживаются счета россиян и белорусов, которые открывались на законных основаниях», — сказала Матвиенко.

Россия и Белоруссия все в большей мере переходят на расчеты в национальных валютах, но процесс этот должен быть «поэтапным и плавным», уверена председатель Совфеда. «У России и Белоруссии есть здесь большие перспективы — мы можем показать миру, что такое надежная финансовая гавань. Нам важно обеспечить нашу финансовую безопасность — технические условия для этого в нашей банковской системе созданы», — резюмировала она.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при ухудшении здоровья
Россиян предложили автоматически лишать водительских прав при
Умер актер Юрий Горобец
Умер актер Юрий Горобец
Качества характера, которые Знаки Зодиака скрывают от окружающих
Качества характера, которые Знаки Зодиака скрывают от окружающих
Восемь принципов воспитания отцами своих сыновей
Восемь принципов воспитания отцами своих сыновей
Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
Барзиков и Бухынбалтэ расстались из-за Адеева
Подборка гифок (25 гифок) - 24.06.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 24.06.2022
Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал такого человека, как Валя»
Саша Стоун о Karna.val: «Все близкие люди знали, как я долго ждал
Гадание по картинке на июль 2022 года
Гадание по картинке на июль 2022 года
Как гармонизировать энергию денег: где можно, а где нельзя хранить деньги
Как гармонизировать энергию денег: где можно, а где нельзя хранить
Япония введет дополнительные санкции против России
Япония введет дополнительные санкции против России
В России ежегодно будут определять молодежную столицу страны
В России ежегодно будут определять молодежную столицу страны
Elden Ring и V Rising не попали в ТОП-10 Steam на минувшей неделе: 20-26 июня
Elden Ring и V Rising не попали в ТОП-10 Steam на минувшей неделе:

Топ на сегодня

Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь», накрывшая Юрия Шатунова
Детство в интернате, суды с Разиным, инфаркт в 48. «Седая ночь»,
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Джонсон предрек миру экономическую катастрофу в случае победы России
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил Великобритании
Кейт Миддлтон примерила военную форму по случаю Дня Вооруженных сил
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
15-летний сын Юрия Шатунова приехал на прощание с отцом – видео
Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе
Eminem и Snoop Dogg превратились в персонажей BAYC в новом клипе

Еще по теме

Эрдоган предложил Путину перейти на торговлю в национальных валютах
Расчеты с Турцией за поставку С-400 пройдут в нацвалютах
Россия и Вьетнам обсудили расчеты в национальных валютах
Россия и индия расширят расчеты в национальных валютах