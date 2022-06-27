Матвиенко рассказала о переходе РФ и Белоруссии на расчеты в национальных валютах

Россия и Белоруссия все больше переходят на взаиморасчеты в национальных валютах, и сегодня двум государствам важно обеспечить свою финансовую безопасность. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью белорусскому каналу СТВ.

Она напомнила, что в союзных программах отражена тема расчетов между двумя странами в национальных валютах. «Мы видим, как (на Западе) без суда и следствия заморожены резервы РФ, замораживаются счета россиян и белорусов, которые открывались на законных основаниях», — сказала Матвиенко.

Россия и Белоруссия все в большей мере переходят на расчеты в национальных валютах, но процесс этот должен быть «поэтапным и плавным», уверена председатель Совфеда. «У России и Белоруссии есть здесь большие перспективы — мы можем показать миру, что такое надежная финансовая гавань. Нам важно обеспечить нашу финансовую безопасность — технические условия для этого в нашей банковской системе созданы», — резюмировала она.