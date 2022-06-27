Медсестра хосписа раскрыла признаки приближающейся смерти пациентов
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Медсестра хосписа раскрыла признаки приближающейся смерти пациентов

Медсестра хосписа раскрыла признаки приближающейся смерти пациентовМедсестра хосписа рассказала, что в последние минуты у умирающих людей неподвижный взгляд

Медсестра хосписа Пенни Смит в ролике, опубликованном в TikTok, раскрыла признаки приближающейся смерти пациентов. Она рассказала, что в последние минуты у умирающих людей вытянута шея и неподвижный взгляд.

По словам специалистки, в последние недели жизни пациенты хосписа много времени спят, очень мало едят и становятся замкнутыми.

За несколько дней до смерти люди начинают говорить о том, что «отправятся в поездку» или «вернутся домой», начинают видеть покойных близких или перебирать свои вещи, отметила Смит. «У них меняется дыхание, они потребляют меньше жидкости, постоянно спят и страдают от недержания мочи», — добавила она.

Когда людям остается несколько часов до ухода из жизни, у них ледяные руки и ноги, высокая температура тела, сильное потоотделение и затрудненное дыхание, которое обычно является предсмертным храпом, рассказала также медсестра.

«В последние минуты жизни пациенты перестают отвечать на вопросы, у них вытянута шея, открытые глаза, но неподвижный взгляд, и также затрудненное дыхание», — заключила она.

Ранее Смит рассказала, что умирающие люди часто видят перед собой своих покойных близких. Нередко в таких случаях члены семьи умирающих начинают пытаться вернуть их в реальность, говоря о том, что в комнате никого нет. Медсестра отметила, что так делать не стоит, потому что это нарушает покой уходящих из жизни людей.

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По материалам: lenta.ru

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