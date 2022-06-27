Младшая дочка Алсу трогательно поздравила маму-именинницу
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Младшая дочка Алсу трогательно поздравила маму-именинницу

Младшая дочка Алсу трогательно поздравила маму-именинницу
Певица Алсу сегодня отмечает свое 39-летие. Одной из первых ее поздравила младшая дочь Микелла. Сегодня, 27 июня, день рождения отмечает заслуженная артистка РФ Алсу. Певице исполнилось 39 лет. Младшая дочь знаменитости решила публично поздравить родительницу. 14-летняя Микелла призналась, что считает ее не только лучшей мамой, но и очень сильной, мудрой женщиной. Именинница не смогла сдержать слез от таких слов. Алсу трепетно относится к детям и делает все возможное, чтобы они были счастливы. «С днем рождения, мама! Спасибо, что всегда рядом, всегда знаешь что сказать и сделать в нужный момент, спасибо, что всегда поймёшь, всегда дашь совет. Спасибо, что ты есть! Ты самая лучшая, самая сильная, самая умная мама и женщина в моей жизни, и я не думаю, что по-человечески возможно выразить словами, как сильно я тебя люблю», — написала дочь артистки и показала архивное фото с родным человеком.
Напомним, звезда в 2006 году вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. 7 сентября 2006 года знаменитые супруги впервые стали родителями. У них появилась на свет дочь Сафина. 29 апреля 2008 года у пары родилась еще одна девочка. Ее назвали Микеллой. 10 августа 2016 года в семье появился на свет мальчик. Ян и Алсу дали сыну имя Рафаэль. Мальчика артистка еще ни разу не показывала поклонникам.
# Шоу-бизнес Алсу, певица
По материалам: z-aya

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