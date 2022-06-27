Названы самые востребованные в будущем отрасли работы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Названы самые востребованные в будущем отрасли работы

Названы самые востребованные в будущем отрасли работы

Названы самые востребованные в будущем отрасли работыРекрутер Валинуров: преувеличение говорить, что ситуация на рынке труда сильно изменилась

Рекрутер и карьерный консультант 4процента

официальная безработица в России

«Это принципиально ниже, чем во многих европейских странах. Ниже, чем в США, где безработица походит уже к восьми процентам. Получается, что в России безработица в два раза меньше, чем в Америке. Есть прогнозы по ее росту примерно до семи процентов, но я в них не верю», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что британские рекрутинговые компании, которые занимаются поиском кандидатов в рамках госпрограммы для сезонных работников, стали отказывать

в трудоустройстве россиянам.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

WSJ: хедж-фонды нарастили короткие позиции по USDT
WSJ: хедж-фонды нарастили короткие позиции по USDT
Названы самые востребованные в будущем отрасли работы
Названы самые востребованные в будущем отрасли работы
HIGH ON LIFE — новые детали игры, видео и подтверждение даты релиза
HIGH ON LIFE — новые детали игры, видео и подтверждение даты релиза
Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
Студентам Иркутска в два раза увеличили размер стипендии мэра
В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
В Литве прокомментировали атаку на сайты госорганов
Люди с какими именами отмечают День ангела 28 июня
Люди с какими именами отмечают День ангела 28 июня
Криса Эванса предложили на роль Росомахи
Криса Эванса предложили на роль Росомахи
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" — мальчик въехал в соседнюю машину. Дженнифер Лопес успокоила ребенка
Бен Аффлек посадил 10-летнего сына за руль "ламборгини" —
Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой
Лолита Милявская раскрыла размер пенсии Аллы Пугачевой
Леонид Федун о планах после ухода с должности вице-президента «Лукойла»
Леонид Федун о планах после ухода с должности вице-президента
Россия выслала восемь греческих дипломатов
Россия выслала восемь греческих дипломатов
Семья Юрия Шатунова сделала заявление о его смерти и виновности медиков
Семья Юрия Шатунова сделала заявление о его смерти и виновности

Топ на сегодня

Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Астролог Лариса Андерсен расшифровала свое предсказание
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Григория Лепса подозревают в пересадке волос
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
Лена Миро прошлась по Алле Пугачевой
На похоронах Юрия Шатунова прошел очередной инцидент
На похоронах Юрия Шатунова прошел очередной инцидент
Матвиенко рассказала о воюющем с Россией НАТО
Матвиенко рассказала о воюющем с Россией НАТО

Еще по теме

Безработица в США неожиданно снизилась
Экономика Турции в 2015 году прибавила 4%
Голодец отметила рост нерегистрируемой безработицы в стране
Минтруд: число безработных вырастет до 1,2 млн человек