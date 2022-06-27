Названы самые востребованные в будущем отрасли работы

официальная безработица в России

«Это принципиально ниже, чем во многих европейских странах. Ниже, чем в США, где безработица походит уже к восьми процентам. Получается, что в России безработица в два раза меньше, чем в Америке. Есть прогнозы по ее росту примерно до семи процентов, но я в них не верю», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что британские рекрутинговые компании, которые занимаются поиском кандидатов в рамках госпрограммы для сезонных работников, стали отказывать