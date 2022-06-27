Названы самые востребованные в будущем отрасли работы
Сегодня, 20:05 Вадим КарасевРекрутер Валинуров: преувеличение говорить, что ситуация на рынке труда сильно изменилась
Рекрутер и карьерный консультант 4процента официальная безработица в России «Это принципиально ниже, чем во многих европейских странах. Ниже, чем в США, где безработица походит уже к восьми процентам. Получается, что в России безработица в два раза меньше, чем в Америке. Есть прогнозы по ее росту примерно до семи процентов, но я в них не верю», — заключил специалист. Ранее стало известно, что британские рекрутинговые компании, которые занимаются поиском кандидатов в рамках госпрограммы для сезонных работников, стали отказывать
официальная безработица в России
«Это принципиально ниже, чем во многих европейских странах. Ниже, чем в США, где безработица походит уже к восьми процентам. Получается, что в России безработица в два раза меньше, чем в Америке. Есть прогнозы по ее росту примерно до семи процентов, но я в них не верю», — заключил специалист.
Ранее стало известно, что британские рекрутинговые компании, которые занимаются поиском кандидатов в рамках госпрограммы для сезонных работников, стали отказыватьв трудоустройстве россиянам.
По материалам: lenta.ru