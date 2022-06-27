Need for Speed, FIFA 23 и Skate 4 — представят в июле, первые детали от инсайдера
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Need for Speed, FIFA 23 и Skate 4 — представят в июле, первые детали от инсайдера

Need for Speed, FIFA 23 и Skate 4 — представят в июле, первые детали от инсайдера


Известный игровой инсайдер Том Хендерсон, который специализируется на Electronic Arts и имеет в издательстве проверенные источники, сообщил о планах компании на июль. По его информации, планируется, что в июле EA представит 3 проекта: новый Need for Speed, FIFA 23 и Skate 4. Отметим, про полноценную презентацию Skate 4 Хендерсон уже говорил ранее. Хендерсон предполагает, что про новую Need for Speed и FIFA 23 расскажут во второй половине июля.

Инсайдер отмечает, что у него пока нет точного названия новой части гоночной аркады Need for Speed, но «в воздухе витает» название Need for Speed: Unbound. Ранее известный игровой инсайдер Джефф Грабб сообщал, что новая Need for Speed «примет стилизованную эстетику, сочетающую фотореалистичную графику с элементами аниме». Хендерсон частично это подтверждает, отмечая, что дизайн персонажей может быть выполнен в стиле сериала «Гетто» (2005-2014). Джефф Грабб говорил, что автомобили будут иметь эстетику автомобильных рекламных роликов, где «мультяшные языки пламени и прочее вылетает». Источники Тома Хендерсона тоже отмечают этот момент, он пишет, что «дело обстоит именно так: от автомобилей исходит дым, ветер и огонь при быстрой езде, дрифте и т. д.».

Что касается FIFA 23, инсайдер отмечает, что она станет первой частью серии, которая на старте поддерживает кроссплатформенный мультиплеер. Напомним, это будет последний футбольный симулятор от EA под брендом FIFA.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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