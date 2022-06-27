О личиной жизни Владимира Епифанцева рассказала его сестра
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О личиной жизни Владимира Епифанцева рассказала его сестра

О личиной жизни Владимира Епифанцева рассказала его сестра
Актер Владимир Епифанцев был любвеобильным ловеласом. Знаменитый ловелас наконец нашел свою любовь. Сестра Владимира Епифанцева сообщила, что он счастлив в браке с молодой женой. Пара живет душу в душу и строит планы на будущее. Епифанцев благодаря своей брутальной внешности пользуется большой популярностью у женщин. После развода с Анастасией Веденской он закрутил роман с Юлией Семеновой. Возлюбленная моложе 50-летнего актера на 24 года. Они познакомились в Интернете, а, встретившись в реальности, поняли, что их тянет друг к другу. Несмотря на то, что Юлия весила на 30 килограммов больше, чем сейчас, актер не смог устоять перед ее обаянием. Спустя некоторое время девушка похудела ради избранника.
Похоже, недавно влюбленные узаконили свои отношения. На днях сестра Епифанцева Наталья назвала Юлию не иначе как супругой брата и положительно отозвалась о девушке. «В личной жизни Володя определился. У него прекрасная жена, которая не пилит, а поддерживает», — поделилась родственница звезды в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ. Напомним, с первой женой Епифанцев прожил 11 лет. По слухам, артист изменял Веденской. В итоге супруги официально развелись. Союз распался даже несмотря на наличие двоих сыновей Гордея и Орфея. Позже Владимир признался, что изменял жене не только с любовницами, но и с женщинами легкого поведения. Сейчас супруги поддерживают контакт ради детей. Анастасия после расставания с Владимиром тоже закрутила роман — с коллегой по театру и кино Максимом Онищенко. Пара вместе уже достаточно долгое время, год назад актер решился сделать возлюбленной предложение руки и сердца.
# Шоу-бизнес Епифанцев Владимир
По материалам: z-aya

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