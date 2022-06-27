Оцепление, полиция и списки: во время второго дня прощания с Шатуновым усилены меры безопасности

Сегодня в траурном зале Троекуровского кладбища проходит второй день прощания с певцом Юрой Шатуновым, который скоропостижно ушел из жизни из-за инфаркта.

Если вчера 48-летнего артиста в последний путь проводили тысячи поклонников, то сегодня с ним смогут попрощаться лишь самые близкие. На траурную церемонию из Германии должны были прилететь супруга Юрия Светлана и их дети.

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Пока же на мероприятие не торопятся впускать представителей прессы — повсюду стоят сотрудники полицию, охраны, у которой на руках имеются списки с приглашенными.

Напомним, Юра Шатунов будет похоронен на Троекуровском кладбище. Поговаривают, что место для него за несколько миллионов рублей приобрел композитор Игорь Крутой. Тело исполнителя кремируют, одна часть праха будет захоронена в России, другая — в Германии, куда Шатунову много лет назад перебрался с семьей. Несмотря ни на что, Юрий очень любил Родину и довольно часто приезжал сюда с концертами.

Коллеги звезды до сих пор не могут поверить в трагедию и делятся своими переживаниями по этому поводу в соцсетях.